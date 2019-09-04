"Ливерпуль" проголосует за восстановление сроков летнего трансферного окна
"Ливерпуль" поддержит инициативу о восстановлении прежних сроков летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.
Ранее на текущей неделе стало известно, что уже осенью боссы клубов высшего английского дивизиона собираются проголосовать за то, чтобы трансферное окно в Премьер-Лиге было вновь открыто открыто до конца лета, как и везде в Европе.
Когда в 2017 году клубы Премьер-Лиги решили закрывать трансферное окно перед с стартом сезона, надеясь, что другие европейские чемпионаты поддержат эту идею, против высказались только "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси", а "Бернли" воздержался.
За прошедшие с тех пор два года "Ливерпуль" изменил свое мнение — раз европейские чемпионаты не хотят синхронизировать свои трансферные окна с Премьер-Лигой, то Премьер-Лига подстроится под остальных сама.
Как отмечает The Times, для отката принятых в 2017 году изменений необходимы голоса 11 клубов из 20. Соответствующее голосование может состояться уже 12 сентября.
04.09.2019 17:00
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Изначально было понятно что это глупая затея, но пока не обделаются не понимают же, теперь будут голосовать за возврат)))
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почему выделили только Ливерпуль, а остальные что воздержатся решили?
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