"Ливерпуль" проголосует за восстановление сроков летнего трансферного окна

"Ливерпуль" поддержит инициативу о восстановлении прежних сроков летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.

Ранее на текущей неделе стало известно, что уже осенью боссы клубов высшего английского дивизиона собираются проголосовать за то, чтобы трансферное окно в Премьер-Лиге было вновь открыто открыто до конца лета, как и везде в Европе.



Когда в 2017 году клубы Премьер-Лиги решили закрывать трансферное окно перед с стартом сезона, надеясь, что другие европейские чемпионаты поддержат эту идею, против высказались только "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси", а "Бернли" воздержался.



За прошедшие с тех пор два года "Ливерпуль" изменил свое мнение — раз европейские чемпионаты не хотят синхронизировать свои трансферные окна с Премьер-Лигой, то Премьер-Лига подстроится под остальных сама.



Как отмечает The Times, для отката принятых в 2017 году изменений необходимы голоса 11 клубов из 20. Соответствующее голосование может состояться уже 12 сентября.