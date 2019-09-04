"Ливерпуль" обдумывает покупку голкипера "Трабзонспора"

Угурджан Чакыр "Ливерпуль" наводит справки насчет талантливого голкипера "Трабзонспора" и сборной Турции Угурджана Чакыра.

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп позволил заскучавшему на лавке Симону Миньоле уйти из клуба, подписав свободным агентом Адриана на роль дублера для Алиссона.

Адриан уже проявил себя, подменяя травмированного Алиссона на старте сезона, однако 32-летний испанец не рассматривается Клоппом как долгосрочное решение.

Как сообщает турецкий вещатель Star TV, в минувший уикенд скауты "Ливерпуля" в очередной раз просматривали Чакыра, который своими восемью сейвами помог "Трабзонспору" сыграть вничью с "Фенербахче" (1:1).

Утверждается, что мерсисайдский клуб не просто интересуется 23-летним голкипером, а уже контактирует насчет его приобретения за 14 миллионов фунтов в следующее трансферное окно.


Метки Ливерпуль, Трабзонспор, Чакыр

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 16:00

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  1. lovrentiy 04.09.2019 17:23 # lovrentiy
    Просто очередная струя в пенсов.

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  2. danilych89 04.09.2019 16:42 # danilych89
    согласится ли сам Чакыр на роль глухого дублера Беккера?

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  3. largo-winch 04.09.2019 16:27 # largo-winch
    Чакыр?! Хм, многоходовочка

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  4. mancunia-planet 04.09.2019 16:25 # mancunia-planet
    Чакыр бл( ну иво на!

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  5. scauzer11 04.09.2019 16:15 # scauzer11
    пля Кариус там застрелится от таких новостей)

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