"Ливерпуль" обдумывает покупку голкипера "Трабзонспора"

"Ливерпуль" наводит справки насчет талантливого голкипера "Трабзонспора" и сборной Турции Угурджана Чакыра.

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп позволил заскучавшему на лавке Симону Миньоле уйти из клуба, подписав свободным агентом Адриана на роль дублера для Алиссона.



Адриан уже проявил себя, подменяя травмированного Алиссона на старте сезона, однако 32-летний испанец не рассматривается Клоппом как долгосрочное решение.



Как сообщает турецкий вещатель Star TV, в минувший уикенд скауты "Ливерпуля" в очередной раз просматривали Чакыра, который своими восемью сейвами помог "Трабзонспору" сыграть вничью с "Фенербахче" (1:1).



Утверждается, что мерсисайдский клуб не просто интересуется 23-летним голкипером, а уже контактирует насчет его приобретения за 14 миллионов фунтов в следующее трансферное окно.