Санчес: "Лукаку убедил меня перейти в "Интер"

Нападающий Алексис Санчес признался, что перейти в "Интер" его убедил Ромелу Лукаку.

Как известно, этим летом "Манчестер Юнайтед" отправил двух своих нападающих в "Интер". Но если Лукаку был продан, то Санчес отправился на "Сан-Сиро" лишь на правах аренды.



30-летний чилиец счастлив вернуться в Серию А и отмечает роль Лукаку в своем трансфере.



"Интер" — отличная команда. Когда я выступал за "Удинезе", "нерадзурри" сделали требл, и в то время они были для меня крупнейшей командой в Италии. Играть против них было очень сложно. Я очень рад вернуться в Серию А. Я здесь, чтобы выиграть что-нибудь".



"Ромелу — очень хороший игрок. Он мой друг, и мы разговариваем каждый день. Вы можете видеть, что он счастлив оказаться в "Интере". Он всегда хочет побеждать, и он убедил меня перейти в "Интер".



"Здесь очень сплоченная команда, и это важно, если ты хочешь побеждать. Эти болельщики уже много лет не видели успехов своей команды, и они жаждут побеждать", — сообщил Санчес Sky Sport Italia.