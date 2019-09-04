Ловрен: "Я хотел уйти из "Ливерпуля"

Деян Ловрен Защитник Деян Ловрен подтвердил, что действительно хотел покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

В последнее время Ловрен проигрывает конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но и Джо Гомесу с Жоэлем Матипом. В этом сезоне Деян еще не сыграл ни минуты.

В сложившейся ситуации Ловрен действительно хотел уйти за игровой практикой, однако главный тренер Юрген Клопп не позволил ему этого сделать.

"Да, я помышлял об уходе. Я знал, что старался изо всех на благо "Ливерпуля", выиграл Лигу Чемпионов, но я не тот игрок, которому нравится сидеть на лавке и получать деньги".

"Я всегда чувствовал себя очень счастливым, потому что "Ливерпуль" меня поддерживал. Я очень уважаю это. Юрген Клопп говорил мне: "Слушай, дружище, ты игрок топ-уровня, и мы не отпустим тебя в аренду. Мы нуждаемся в тебе".

"Я хотел уйти, но этого не случилось. Мне было сказано, что "Ливерпуль" нуждается во мне, и я смирился с этим".

"На прошлой неделе я снова разговаривал с Клоппом, и он сказал, что понимает меня и знает, что я не рад, но он также сказал: "Слушай, теперь этот вопрос закрыт, и я хочу, чтобы ты перезагрузил свой разум. Я считаю тебя важным".

"Я в расцвете сил и в отличной форме, я готов психологически и обладаю опытом, который не купить".

"Некоторые люди из моего окружения советовали мне: "А тебе не все равно? Ты в большом клубе, так что заткнись и получай деньги". Но я не рад сидеть на лавке".

"Я испытал облечение после закрытия окна. Я устал читать и слушать каждый день о том, ухожу я или остаюсь в "Ливерпуле".

"Каждый писал "Деян здесь, Деян там", хотя они ничего не знают! Это раздражает", — сообщил Ловрен Sportske Novosti.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 04.09.2019 15:09 # liverpool888
    Все мы помним о ситуации Матипа в начале прошлого сезона - он был последним выбором среди четырёх защитников, но посреди сезона сломался Гомес, Ловрен получал травмы по ходу сезона и вуаля - сезон Матип завершал основным центральным защитником и провёл всё 90 минут в победном финале ЛЧ.
    Даже с четырьмя центральными защитниками в наличии на этой позиции играл Фабиньо в виду разных обстоятельств.
    Так что, Деян, придется проявить профессионализм и ждать своего шанса.

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  2. mrjingles 04.09.2019 15:00 # mrjingles
    Клопп его оставил ванговать с трибун

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  3. ilovemanutd 04.09.2019 14:35 # ilovemanutd
    Клопп его не выпускает чтобы у соперников хоть какие-то шансы были.

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  4. largo-winch 04.09.2019 14:13 # largo-winch
    топчик

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  5. chr1s8rown 04.09.2019 14:11 # chr1s8rown
    Игрок уровня щельси му

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  6. couture 04.09.2019 14:11 # couture
    даже лузеры хотят свалить из лузерпуля

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  7. beatles-red 04.09.2019 14:04 # beatles-red
    Ты наше все лавруха. Оставайся и продли контракт еще на десятки лет

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