Ловрен: "Я хотел уйти из "Ливерпуля"
Защитник Деян Ловрен подтвердил, что действительно хотел покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.
В последнее время Ловрен проигрывает конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но и Джо Гомесу с Жоэлем Матипом. В этом сезоне Деян еще не сыграл ни минуты.
В сложившейся ситуации Ловрен действительно хотел уйти за игровой практикой, однако главный тренер Юрген Клопп не позволил ему этого сделать.
"Да, я помышлял об уходе. Я знал, что старался изо всех на благо "Ливерпуля", выиграл Лигу Чемпионов, но я не тот игрок, которому нравится сидеть на лавке и получать деньги".
"Я всегда чувствовал себя очень счастливым, потому что "Ливерпуль" меня поддерживал. Я очень уважаю это. Юрген Клопп говорил мне: "Слушай, дружище, ты игрок топ-уровня, и мы не отпустим тебя в аренду. Мы нуждаемся в тебе".
"Я хотел уйти, но этого не случилось. Мне было сказано, что "Ливерпуль" нуждается во мне, и я смирился с этим".
"На прошлой неделе я снова разговаривал с Клоппом, и он сказал, что понимает меня и знает, что я не рад, но он также сказал: "Слушай, теперь этот вопрос закрыт, и я хочу, чтобы ты перезагрузил свой разум. Я считаю тебя важным".
"Я в расцвете сил и в отличной форме, я готов психологически и обладаю опытом, который не купить".
"Некоторые люди из моего окружения советовали мне: "А тебе не все равно? Ты в большом клубе, так что заткнись и получай деньги". Но я не рад сидеть на лавке".
"Я испытал облечение после закрытия окна. Я устал читать и слушать каждый день о том, ухожу я или остаюсь в "Ливерпуле".
"Каждый писал "Деян здесь, Деян там", хотя они ничего не знают! Это раздражает", — сообщил Ловрен Sportske Novosti.
04.09.2019 14:00
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Все мы помним о ситуации Матипа в начале прошлого сезона - он был последним выбором среди четырёх защитников, но посреди сезона сломался Гомес, Ловрен получал травмы по ходу сезона и вуаля - сезон Матип завершал основным центральным защитником и провёл всё 90 минут в победном финале ЛЧ.
Даже с четырьмя центральными защитниками в наличии на этой позиции играл Фабиньо в виду разных обстоятельств.
Так что, Деян, придется проявить профессионализм и ждать своего шанса.
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Клопп его оставил ванговать с трибун
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Клопп его не выпускает чтобы у соперников хоть какие-то шансы были.
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топчик
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Игрок уровня щельси му
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даже лузеры хотят свалить из лузерпуля
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Ты наше все лавруха. Оставайся и продли контракт еще на десятки лет
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