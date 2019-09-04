Ловрен: "Я хотел уйти из "Ливерпуля"

Защитник Деян Ловрен подтвердил, что действительно хотел покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

В последнее время Ловрен проигрывает конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но и Джо Гомесу с Жоэлем Матипом. В этом сезоне Деян еще не сыграл ни минуты.



В сложившейся ситуации Ловрен действительно хотел уйти за игровой практикой, однако главный тренер Юрген Клопп не позволил ему этого сделать.



"Да, я помышлял об уходе. Я знал, что старался изо всех на благо "Ливерпуля", выиграл Лигу Чемпионов, но я не тот игрок, которому нравится сидеть на лавке и получать деньги".



"Я всегда чувствовал себя очень счастливым, потому что "Ливерпуль" меня поддерживал. Я очень уважаю это. Юрген Клопп говорил мне: "Слушай, дружище, ты игрок топ-уровня, и мы не отпустим тебя в аренду. Мы нуждаемся в тебе".



"Я хотел уйти, но этого не случилось. Мне было сказано, что "Ливерпуль" нуждается во мне, и я смирился с этим".



"На прошлой неделе я снова разговаривал с Клоппом, и он сказал, что понимает меня и знает, что я не рад, но он также сказал: "Слушай, теперь этот вопрос закрыт, и я хочу, чтобы ты перезагрузил свой разум. Я считаю тебя важным".



"Я в расцвете сил и в отличной форме, я готов психологически и обладаю опытом, который не купить".



"Некоторые люди из моего окружения советовали мне: "А тебе не все равно? Ты в большом клубе, так что заткнись и получай деньги". Но я не рад сидеть на лавке".



"Я испытал облечение после закрытия окна. Я устал читать и слушать каждый день о том, ухожу я или остаюсь в "Ливерпуле".



"Каждый писал "Деян здесь, Деян там", хотя они ничего не знают! Это раздражает", — сообщил Ловрен Sportske Novosti.