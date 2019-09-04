Эмерик Лапорт перенес операцию на колене

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" надолго потерял ведущего защитника Эмерика Лапорта, которому так и не удалось избежать операции.

Напомним, Лапорт ценой желтой карточки и травмы колена сорвал стремительный прорыв Адама Уэбстера из "Брайтона" в субботнем матче Премьер-Лиги.

В начале текущей недели Эмерик был отправлен в Барселону к доверенному хирургу "горожан" Рамону Кугату, и тот, установив характер повреждения, принял решение прооперировать футболиста.

В своем официальном заявлении чемпионы Премьер-Лиги сообщают, что операция на хряще и мениске колена прошла успешно. На данный момент сроки восстановления Лапорта не называются — по всей видимости счет пойдет на месяцы.

Добавим, что потеря 25-летнего француза оставляет главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу лишь с двумя центральными защитникам в лице Джона Стоунса и Николаса Отаменди, ведь замена Венсану Компани минувшим летом так и не была найдена. При необходимости на проблемой позиции может сыграть опорник Фернандиньо.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 13:30

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  1. tyhonovecky 04.09.2019 14:56 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!
    Отряд не заметит потери бойца!!!

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  2. radik86radik 04.09.2019 14:51 # radik86radik
    Стоило ли идти на такой стык, рискуя привезти травму и себе и сопернику, если по любому твоя команда выигрывает с комфортом? Неоправданная потеря.

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  3. arhangel777 04.09.2019 14:31 # arhangel777
    Все будет ок, поправится. Ну а так, само собой пусть быстрее поправляется!
    Come on, City!!!

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  4. largo-winch 04.09.2019 14:13 # largo-winch
    Здоровья.

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  5. chr1s8rown 04.09.2019 14:08 # chr1s8rown
    Ляпоп

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  6. madchester 04.09.2019 13:46 # madchester
    Поздравляю ливер с чемпионством!

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  7. mancunia-planet 04.09.2019 13:44 # mancunia-planet
    Зря Магуайра не купили, но и с такими проблемами справятся, играли же без Брюйна.

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  8. liverpool888 04.09.2019 13:38 # liverpool888
    Плохие новости, проблемы с мениском это очень серьезно.
    Здоровья! А Сити обязательно стоит купить зимой центрального защитника.

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  9. mc-od 04.09.2019 13:35 # mc-od
    Здоровья топарю!

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