Эмерик Лапорт перенес операцию на колене

"Манчестер Сити" надолго потерял ведущего защитника Эмерика Лапорта, которому так и не удалось избежать операции.

Напомним, Лапорт ценой желтой карточки и травмы колена сорвал стремительный прорыв Адама Уэбстера из "Брайтона" в субботнем матче Премьер-Лиги.



В начале текущей недели Эмерик был отправлен в Барселону к доверенному хирургу "горожан" Рамону Кугату, и тот, установив характер повреждения, принял решение прооперировать футболиста.



В своем официальном заявлении чемпионы Премьер-Лиги сообщают, что операция на хряще и мениске колена прошла успешно. На данный момент сроки восстановления Лапорта не называются — по всей видимости счет пойдет на месяцы.



Добавим, что потеря 25-летнего француза оставляет главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу лишь с двумя центральными защитникам в лице Джона Стоунса и Николаса Отаменди, ведь замена Венсану Компани минувшим летом так и не была найдена. При необходимости на проблемой позиции может сыграть опорник Фернандиньо.