Эмерик Лапорт перенес операцию на колене
"Манчестер Сити" надолго потерял ведущего защитника Эмерика Лапорта, которому так и не удалось избежать операции.
Напомним, Лапорт ценой желтой карточки и травмы колена сорвал стремительный прорыв Адама Уэбстера из "Брайтона" в субботнем матче Премьер-Лиги.
В начале текущей недели Эмерик был отправлен в Барселону к доверенному хирургу "горожан" Рамону Кугату, и тот, установив характер повреждения, принял решение прооперировать футболиста.
В своем официальном заявлении чемпионы Премьер-Лиги сообщают, что операция на хряще и мениске колена прошла успешно. На данный момент сроки восстановления Лапорта не называются — по всей видимости счет пойдет на месяцы.
Добавим, что потеря 25-летнего француза оставляет главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу лишь с двумя центральными защитникам в лице Джона Стоунса и Николаса Отаменди, ведь замена Венсану Компани минувшим летом так и не была найдена. При необходимости на проблемой позиции может сыграть опорник Фернандиньо.
04.09.2019 13:30
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
Отряд не заметит потери бойца!!!
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Стоило ли идти на такой стык, рискуя привезти травму и себе и сопернику, если по любому твоя команда выигрывает с комфортом? Неоправданная потеря.
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Все будет ок, поправится. Ну а так, само собой пусть быстрее поправляется!
Come on, City!!!
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Здоровья.
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Ляпоп
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Поздравляю ливер с чемпионством!
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Зря Магуайра не купили, но и с такими проблемами справятся, играли же без Брюйна.
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Плохие новости, проблемы с мениском это очень серьезно.
Здоровья! А Сити обязательно стоит купить зимой центрального защитника.
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Здоровья топарю!
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