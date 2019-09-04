"Вест Хэм" потерял Антонио до Нового года

Мичейл Антонио Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит до четырех месяцев с травой задней поверхности бедра правой ноги.

Это повреждение 29-летний англичанин получил в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Ньюпорта" на прошлой неделе, а накануне перенес операцию.

В 2018 году Антонио провел в лазарете пять месяцев с аналогичной травмой, а теперь впереди у него новый продолжительный период реабилитации.

Потеря Антонио станет большим ударом по главному тренеру "молотобойцев" Мануэлю Пеллегрини, который использовал Мичейла не только на фланге, но и в качестве нападающего.

С учетом травмы Антонио и перехода Хавьера Эрнандеса в "Севилью" на днях, в нападении "Вест Хэма" образовался серьезный дефицит игроков — у Пеллегрини остались только Себастьян Алле и Альбиан Аети.


Метки Антонио, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 360

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfc-krr 04.09.2019 13:14 # lfc-krr
    Где Микки? Чисто разминулись на фапле! (с) лемурс

    (ответить)

  2. slash-lfc 04.09.2019 13:04 # slash-lfc
    Кмон КРАСИВО!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: