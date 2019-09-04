"Вест Хэм" потерял Антонио до Нового года
Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит до четырех месяцев с травой задней поверхности бедра правой ноги.
Это повреждение 29-летний англичанин получил в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Ньюпорта" на прошлой неделе, а накануне перенес операцию.
В 2018 году Антонио провел в лазарете пять месяцев с аналогичной травмой, а теперь впереди у него новый продолжительный период реабилитации.
Потеря Антонио станет большим ударом по главному тренеру "молотобойцев" Мануэлю Пеллегрини, который использовал Мичейла не только на фланге, но и в качестве нападающего.
С учетом травмы Антонио и перехода Хавьера Эрнандеса в "Севилью" на днях, в нападении "Вест Хэма" образовался серьезный дефицит игроков — у Пеллегрини остались только Себастьян Алле и Альбиан Аети.
04.09.2019 13:00
Просмотров: 360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Где Микки? Чисто разминулись на фапле! (с) лемурс
(ответить)
Кмон КРАСИВО!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий