"Вест Хэм" потерял Антонио до Нового года

Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит до четырех месяцев с травой задней поверхности бедра правой ноги.

Это повреждение 29-летний англичанин получил в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Ньюпорта" на прошлой неделе, а накануне перенес операцию.



В 2018 году Антонио провел в лазарете пять месяцев с аналогичной травмой, а теперь впереди у него новый продолжительный период реабилитации.



Потеря Антонио станет большим ударом по главному тренеру "молотобойцев" Мануэлю Пеллегрини, который использовал Мичейла не только на фланге, но и в качестве нападающего.



С учетом травмы Антонио и перехода Хавьера Эрнандеса в "Севилью" на днях, в нападении "Вест Хэма" образовался серьезный дефицит игроков — у Пеллегрини остались только Себастьян Алле и Альбиан Аети.