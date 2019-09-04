Матич опроверг слухи о конфликте с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич опроверг слухи о конфликте с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

На прошлой неделе Матич поставил лайк комментарию в социальной сети с критикой Сульшера. Это дало повод предположить, что в отношениях игрока и тренера не все гладко.



31-летний серб не скрывает того, что недоволен кадровыми решениями Сульшера, однако относится к ним с уважением и остается профессионалом.



"Я работаю настолько упорно, насколько это возможно. Мы уважаем решения тренера. В моих руках показать ему, что он ошибался и что я должен вернуться на свое заслуженное место".



"У нас нет проблем. Я сказал ему, что не согласен с ним, однако именно он определяет состав команды".



"Я давно в футболе, и на протяжении 10 последних лет я играл почти все матчи. Но чтобы я играл, кому-нибудь приходилось сидеть на лавке — как мне сейчас".



"Тренер должен определять состав, который будет сражаться за титул, а если он не выиграет его, ответственность ляжет на него", — сообщил Матич Goal.