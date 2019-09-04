"Ювентус" нацелился на Виллиана

"Ювентус" попытается заполучить Виллиана в январе, если к тому времени бразильский вингер так и не подпишет новый контракт с "Челси".

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард взял резкий курс на омоложение состава, и 31-летний бразилец стал одной из жертв нового режима.



Пока Виллиан еще даже не выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, отметившись тремя появлениями на замену.



В сложившейся ситуации Виллиан не спешит принимать предложение своего клуба о новом двухлетнем контракте. В данный момент все переговоры о продлении сотрудничества поставлены на паузу.



Действующий же контракт экс-игрока "Анжи" истекает уже в конце этого сезона, и это не осталось без внимания со стороны "Ювентуса", который привык сочетать громкие покупки с экономичными подписаниями.



Как сообщает Daily Express, чемпионы Серии А планируют сделать свое предложение по Виллиану в январе. "Ювентус" будет готов как заключить предварительный контракт с бразильцем и затем подписать его свободным агентом следующим летом, так и сразу приобрести за небольшую плату.