"Ювентус" нацелился на Виллиана
"Ювентус" попытается заполучить Виллиана в январе, если к тому времени бразильский вингер так и не подпишет новый контракт с "Челси".
В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард взял резкий курс на омоложение состава, и 31-летний бразилец стал одной из жертв нового режима.
Пока Виллиан еще даже не выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, отметившись тремя появлениями на замену.
В сложившейся ситуации Виллиан не спешит принимать предложение своего клуба о новом двухлетнем контракте. В данный момент все переговоры о продлении сотрудничества поставлены на паузу.
Действующий же контракт экс-игрока "Анжи" истекает уже в конце этого сезона, и это не осталось без внимания со стороны "Ювентуса", который привык сочетать громкие покупки с экономичными подписаниями.
Как сообщает Daily Express, чемпионы Серии А планируют сделать свое предложение по Виллиану в январе. "Ювентус" будет готов как заключить предварительный контракт с бразильцем и затем подписать его свободным агентом следующим летом, так и сразу приобрести за небольшую плату.
04.09.2019 11:00
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Вилли не выходит со старта иза плохой физ формы после Копа Америки + вернулся из отпуска поже всех. Хз мозно и прадать Одой на подходе. Заль Кенеди сплавили. Как раз на место него подошёл бы
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В Арсенал его, там любят игроков Челси, которые уже сдали
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Сдал оч сильно, то ли от лавки, то ли пох
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В Арсенал его, там таких любят.
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