"Ювентус" нацелился на Виллиана

Виллиан "Ювентус" попытается заполучить Виллиана в январе, если к тому времени бразильский вингер так и не подпишет новый контракт с "Челси".

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард взял резкий курс на омоложение состава, и 31-летний бразилец стал одной из жертв нового режима.

Пока Виллиан еще даже не выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, отметившись тремя появлениями на замену.

В сложившейся ситуации Виллиан не спешит принимать предложение своего клуба о новом двухлетнем контракте. В данный момент все переговоры о продлении сотрудничества поставлены на паузу.

Действующий же контракт экс-игрока "Анжи" истекает уже в конце этого сезона, и это не осталось без внимания со стороны "Ювентуса", который привык сочетать громкие покупки с экономичными подписаниями.

Как сообщает Daily Express, чемпионы Серии А планируют сделать свое предложение по Виллиану в январе. "Ювентус" будет готов как заключить предварительный контракт с бразильцем и затем подписать его свободным агентом следующим летом, так и сразу приобрести за небольшую плату.


Метки Виллиан, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 11:00

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  1. chelsiukpro 04.09.2019 12:46 # chelsiukpro
    Вилли не выходит со старта иза плохой физ формы после Копа Америки + вернулся из отпуска поже всех. Хз мозно и прадать Одой на подходе. Заль Кенеди сплавили. Как раз на место него подошёл бы

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  2. iceteam 04.09.2019 11:34 # iceteam
    В Арсенал его, там любят игроков Челси, которые уже сдали

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  3. makeewadim 04.09.2019 11:32 # makeewadim
    Сдал оч сильно, то ли от лавки, то ли пох

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  4. john-jones 04.09.2019 11:16 # john-jones
    В Арсенал его, там таких любят.

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