Венгер готов возглавить одну из сборных на ЧМ-2022

Арсен Венгер Арсен Венгер заявил, что готов отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре в качестве главного тренера одной из сборных.

В данный момент 69-летний француз все еще наслаждается отдыхом после ухода из "Арсенала" в мае 2018. Венгер продолжает твердить, что вернется к работе, но пока не нашел подходящий вариант.

Теперь Арсен не исключает, что его новым пристанищем станет не клуб, а национальная команда.

"Я допускаю, что буду работать с национальной командой. К 2022 году пройдет достаточно времени, чтобы я дистанцировался от своей предыдущей работы, так что я не против этого".

"Это будет интересный турнир, потому что есть несколько команд, проявивших себя с лучшей стороны. Особенно сборная Катара, которая едва выиграла Кубок Азии".

"Будет интересно посмотреть на их дальнейшее развитие, но больше всего я хочу отправиться на Чемпионат Мира, потому что хочу тренировать там, где лучшие игроки в мире будут играть в футбол".

"Постучим по дереву и будем надеяться, вы увидите меня в Катаре через три года", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, тренеры, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 948

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 04.09.2019 11:39 # scouser2005
    Ему решать, за какую сборную взяться. Вы все имбицилы, засуньте свои рекомендации в очко.

    (ответить)

  2. moneymaker 04.09.2019 11:21 # moneymaker
    Пусть тренирует сб. Японии, это его последний шанс заявить о себе и откинуть копыта.

    (ответить)

  3. tigerpool 04.09.2019 10:57 # tigerpool
    Таки будет, будет он тренировать сборную Катара

    (ответить)

  4. irbis85 04.09.2019 10:44 # irbis85
    намекнул на сборную Катара...деньжат хочет срубить по-быстрому

    (ответить)

  5. mixmaster 04.09.2019 10:07 # mixmaster
    во Францию его, вместо Дешмана, и Лаказетта в напы!

    (ответить)

  6. slash-lfc 04.09.2019 10:06 # slash-lfc
    Сеня опасян.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: