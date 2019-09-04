Венгер готов возглавить одну из сборных на ЧМ-2022

Арсен Венгер заявил, что готов отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре в качестве главного тренера одной из сборных.

В данный момент 69-летний француз все еще наслаждается отдыхом после ухода из "Арсенала" в мае 2018. Венгер продолжает твердить, что вернется к работе, но пока не нашел подходящий вариант.



Теперь Арсен не исключает, что его новым пристанищем станет не клуб, а национальная команда.



"Я допускаю, что буду работать с национальной командой. К 2022 году пройдет достаточно времени, чтобы я дистанцировался от своей предыдущей работы, так что я не против этого".



"Это будет интересный турнир, потому что есть несколько команд, проявивших себя с лучшей стороны. Особенно сборная Катара, которая едва выиграла Кубок Азии".



"Будет интересно посмотреть на их дальнейшее развитие, но больше всего я хочу отправиться на Чемпионат Мира, потому что хочу тренировать там, где лучшие игроки в мире будут играть в футбол".



"Постучим по дереву и будем надеяться, вы увидите меня в Катаре через три года", — сообщил Венгер beIN Sports.