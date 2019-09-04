"Юнайтед" и "Интер" поспорят за Эриксена в январе

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" и "Интер" попытаются приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Эриксену так и не удалось осуществить свою мечту и перейти в топ-клуб, хотя он еще в начале июня озвучил свои намерения, а также отказался обсуждать новый контракт со "шпорами".

В январе у "Тоттенхэма" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Кристиана, потому что иначе игрок сборной Дании станет свободным агентом следующим летом.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "Интера" Антонио Конте уже попросил свой клуб приобрести ему Эриксена зимой, если к тому времени Кристиан так и не продлит сотрудничество со "шпорами".

А The Sun в свою очередь утверждает, что Эриксен остается целью для наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который был готов купить его еще этим летом, однако Кристиан решил ждать предложений от испанских грандов — и не дождался.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, слухи, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 510

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 04.09.2019 09:11 # liverpool888
    Не понял я испанцев совсем. Выложить за такого игрока 50 мультов это просто подарок. Переходить в МЮ сейчас шаг назад, а в Интере можно свергнуть Ювентус, очень хороший вызов для большого игрока.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: