"Юнайтед" и "Интер" поспорят за Эриксена в январе

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" попытаются приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Эриксену так и не удалось осуществить свою мечту и перейти в топ-клуб, хотя он еще в начале июня озвучил свои намерения, а также отказался обсуждать новый контракт со "шпорами".



В январе у "Тоттенхэма" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Кристиана, потому что иначе игрок сборной Дании станет свободным агентом следующим летом.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "Интера" Антонио Конте уже попросил свой клуб приобрести ему Эриксена зимой, если к тому времени Кристиан так и не продлит сотрудничество со "шпорами".



А The Sun в свою очередь утверждает, что Эриксен остается целью для наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который был готов купить его еще этим летом, однако Кристиан решил ждать предложений от испанских грандов — и не дождался.