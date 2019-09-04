"Тоттенхэм" задумал воссоединить братьев Сессеньонов

"Тоттенхэм" задумал воссоединить своего новичка Райана Сессеньона с его братом-близнецом Стивеном.

Напомним, в прошлом месяце "шпоры" приобрели Райана у "Фулхэма" за 25 миллионов фунтов. Вылет из Премьер-Лиги и истекавший через год контракт вингера заставили "дачников" принять предложение "Тоттенхэма".



По информации The Sun, теперь "шпоры" пытаются договориться о покупке Стивена Сессеньона, который выступает на позиции правого защитника или центрального полузащитника.



"Фулхэм" уже отклонил одно предложение "Тоттенхэма" по Стивену в 3 млн. фунтов, посчитав его "смехотворным", однако это не останавливает финалиста прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.



"Шпоры" собираются следить за 19-летним англичанином на протяжении сезона, чтобы затем предпринять новую попытку договориться с "дачниками".