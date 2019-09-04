Мартин Киоун считает, что титул достанется "Ливерпулю"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун сделал свой прогноз по поводу расположения команд в топ-4 Премьер-Лиги.

Как и почти весь прошлый сезон, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят сильнее остальных команд и находятся выше остальных команд в таблице на старте новой кампании.



По мнению Киоуна, на сей раз выше окажется "Ливерпуль", а вот борьба за четвертое место будет открытой.



"В своих прогнозах перед стартом сезона я ставил на "Ливерпуль". Далее у меня шли "Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал", замыкая топ-4".



"Я остаюсь при своем мнении, но борьба за четвертое место будет открытой. Каждый может захватить эту строчку".



"Такое впечатление, что "Юнайтед" теряет очки, чтобы повеселить публику. Ничья с "Вулверхэмптоном", хотя они должны были побежать, домашнее поражение от "Кристал Пэлас", затем 1:1 с "Саутгемптоном", — сообщил Киоун Daily Mail.