Мартин Киоун считает, что титул достанется "Ливерпулю"
Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун сделал свой прогноз по поводу расположения команд в топ-4 Премьер-Лиги.
Как и почти весь прошлый сезон, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят сильнее остальных команд и находятся выше остальных команд в таблице на старте новой кампании.
По мнению Киоуна, на сей раз выше окажется "Ливерпуль", а вот борьба за четвертое место будет открытой.
"В своих прогнозах перед стартом сезона я ставил на "Ливерпуль". Далее у меня шли "Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал", замыкая топ-4".
"Я остаюсь при своем мнении, но борьба за четвертое место будет открытой. Каждый может захватить эту строчку".
"Такое впечатление, что "Юнайтед" теряет очки, чтобы повеселить публику. Ничья с "Вулверхэмптоном", хотя они должны были побежать, домашнее поражение от "Кристал Пэлас", затем 1:1 с "Саутгемптоном", — сообщил Киоун Daily Mail.
04.09.2019 07:00
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Просто поссал на пенсов.
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Вот нормальная Ванга,а то блять всякие Невиллы как начнут высер разбрасывыть
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Все-таки намного приятнее бороться с сити чем мю, болельщики сити не несут псевдоинтеллектуальный бред
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Ща карали повылазиют. Говорят, их сильно пистят, если они не поют эту мантру.
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КНЯЗИ!!!
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