Мартин Киоун считает, что титул достанется "Ливерпулю"

Ливерпуль Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун сделал свой прогноз по поводу расположения команд в топ-4 Премьер-Лиги.

Как и почти весь прошлый сезон, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят сильнее остальных команд и находятся выше остальных команд в таблице на старте новой кампании.

По мнению Киоуна, на сей раз выше окажется "Ливерпуль", а вот борьба за четвертое место будет открытой.

"В своих прогнозах перед стартом сезона я ставил на "Ливерпуль". Далее у меня шли "Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал", замыкая топ-4".

"Я остаюсь при своем мнении, но борьба за четвертое место будет открытой. Каждый может захватить эту строчку".

"Такое впечатление, что "Юнайтед" теряет очки, чтобы повеселить публику. Ничья с "Вулверхэмптоном", хотя они должны были побежать, домашнее поражение от "Кристал Пэлас", затем 1:1 с "Саутгемптоном", — сообщил Киоун Daily Mail.


Метки Киоун, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 07:00

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  1. lovrentiy 04.09.2019 08:00 # lovrentiy
    Просто поссал на пенсов.

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  2. liverpool1892est 04.09.2019 07:52 # liverpool1892est
    Вот нормальная Ванга,а то блять всякие Невиллы как начнут высер разбрасывыть

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  3. lpool14 04.09.2019 07:51 # lpool14
    Все-таки намного приятнее бороться с сити чем мю, болельщики сити не несут псевдоинтеллектуальный бред

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  4. radik86radik 04.09.2019 07:42 # radik86radik
    Ща карали повылазиют. Говорят, их сильно пистят, если они не поют эту мантру.

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  5. electric 04.09.2019 07:29 # electric
    КНЯЗИ!!!

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