Джесси Лингард попросил 7-й номер в "Юнайтед"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет забрать легендарный для своего клуба 7-й номер, ставший вакантным после ухода Алексиса Санчеса в "Интер".
В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер использует Лингарда в качестве плеймейкера, яростно защищая своего подопечного от критики, которая порой выглядит оправданной, учитывая невыразительную игру Джесси.
На днях в прессе появились слухи, что 26-летний англичанин хочет получить "семерку", под которой в свое время выступали за "Юнайтед" Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Джордж Бест и Брайан Робсон. Однако экс-нападающий "дьяволов" Луи Саа уже выступил против этого.
"Постойте. Не хочу показаться неуважительным, вдобавок Джесси Лингард — игрок из академии, он давно в клубе и знает историю, но ты не может просто так попросить этот номер".
"Нужна причина, чтобы его получить. Когда этот номер на твоей спине, это представляет клуб, ты представляешь клуб и его историю".
"Нельзя относиться к этому поверхностно. Нельзя получить 7-й номер только потому, что у тебя есть потенциал. Я не думаю, что его намерения серьезны", — цитирует Саа Daily Express.
04.09.2019 06:00
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Последние комментарии:
пхахахахахахахаха
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санчоусу можно
а своему воспитаннику нелзя.
типичный скам
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шестерка блиать...а он уже занят
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Вполне заслуживает, я сщитаю))
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7 номер в Юнайтед это уже не почетт а зашквар
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Что себе позволяет этот ниггер....
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Заслуживает, должен стать следующим капитаном скама
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Xyu emy a He 7 HoMep
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Потенциал? У этого дятла? Слить шлак в условный Норвич, там пускай под каким хочет, под таким и играет. Так семерку запаскудить это ещё надо умудриться. Оуэн, хоть там и было пару светлых моментов, Валенсия, Ди Мария, Санчес, теперь этот уебан. По наклонной.
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