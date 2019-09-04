Джесси Лингард попросил 7-й номер в "Юнайтед"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет забрать легендарный для своего клуба 7-й номер, ставший вакантным после ухода Алексиса Санчеса в "Интер".

В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер использует Лингарда в качестве плеймейкера, яростно защищая своего подопечного от критики, которая порой выглядит оправданной, учитывая невыразительную игру Джесси.



На днях в прессе появились слухи, что 26-летний англичанин хочет получить "семерку", под которой в свое время выступали за "Юнайтед" Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Джордж Бест и Брайан Робсон. Однако экс-нападающий "дьяволов" Луи Саа уже выступил против этого.



"Постойте. Не хочу показаться неуважительным, вдобавок Джесси Лингард — игрок из академии, он давно в клубе и знает историю, но ты не может просто так попросить этот номер".



"Нужна причина, чтобы его получить. Когда этот номер на твоей спине, это представляет клуб, ты представляешь клуб и его историю".



"Нельзя относиться к этому поверхностно. Нельзя получить 7-й номер только потому, что у тебя есть потенциал. Я не думаю, что его намерения серьезны", — цитирует Саа Daily Express.