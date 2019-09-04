Джесси Лингард попросил 7-й номер в "Юнайтед"

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет забрать легендарный для своего клуба 7-й номер, ставший вакантным после ухода Алексиса Санчеса в "Интер".

В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер использует Лингарда в качестве плеймейкера, яростно защищая своего подопечного от критики, которая порой выглядит оправданной, учитывая невыразительную игру Джесси.

На днях в прессе появились слухи, что 26-летний англичанин хочет получить "семерку", под которой в свое время выступали за "Юнайтед" Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Джордж Бест и Брайан Робсон. Однако экс-нападающий "дьяволов" Луи Саа уже выступил против этого.

"Постойте. Не хочу показаться неуважительным, вдобавок Джесси Лингард — игрок из академии, он давно в клубе и знает историю, но ты не может просто так попросить этот номер".

"Нужна причина, чтобы его получить. Когда этот номер на твоей спине, это представляет клуб, ты представляешь клуб и его историю".

"Нельзя относиться к этому поверхностно. Нельзя получить 7-й номер только потому, что у тебя есть потенциал. Я не думаю, что его намерения серьезны", — цитирует Саа Daily Express.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Саа

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 06:00

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  1. lfcynwa 04.09.2019 09:36 # lfcynwa
    пхахахахахахахаха

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  2. chr1s8rown 04.09.2019 08:18 # chr1s8rown
    санчоусу можно
    а своему воспитаннику нелзя.
    типичный скам

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  3. liverpool1892est 04.09.2019 07:54 # liverpool1892est
    шестерка блиать...а он уже занят

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  4. radik86radik 04.09.2019 07:40 # radik86radik
    Вполне заслуживает, я сщитаю))

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  5. redwhitegun 04.09.2019 07:26 # redwhitegun
    7 номер в Юнайтед это уже не почетт а зашквар

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  6. kali-myrza 04.09.2019 07:17 # kali-myrza
    Что себе позволяет этот ниггер....

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  7. shakur 04.09.2019 06:54 # shakur
    Заслуживает, должен стать следующим капитаном скама

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  8. armaha 04.09.2019 06:13 # armaha
    Xyu emy a He 7 HoMep

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  9. nightwishuk 04.09.2019 06:05 # nightwishuk
    Потенциал? У этого дятла? Слить шлак в условный Норвич, там пускай под каким хочет, под таким и играет. Так семерку запаскудить это ещё надо умудриться. Оуэн, хоть там и было пару светлых моментов, Валенсия, Ди Мария, Санчес, теперь этот уебан. По наклонной.

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