Сульшер и Лэмпард: разный кредит доверия
В "Манчестер Юнайтед" и "Челси" перед этим сезоном решили поставить во главе команд не на менеджеров с богатым резюме, а на бывших игроков без серьезных тренерских достижений. Давайте посмотрим, что их объединяет, а что разнит.
Оле Гуннар Сульшер получил полноценный контракт, выполнив роль временщика после увольнения Жозе Моуриньо. Фрэнк Лэмпард был приглашен на место ушедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри, поработав тренером всего год — в "Дерби Каунти".
За этими решениями стояла разная мотивация. Но после четырех туров нового сезона показатели Сульшера и Лэмпарда идентичные. Их команды имеют по пять очков и в лучшем случае выглядят претендентами на места в первой четверке. Надежна ставка на то, что хотя бы один из них точно не выведет свою команду в Лигу Чемпионов.
Можно ли уже сейчас спрашивать с клубных легенд? И нужно ли относиться к ним одинаково в принципе?
Сульшер всего на пять лет старше Лэмпарда, но его нельзя назвать "молодым тренером". У норвежца больший опыт в целом, и больший опыт во главе конкретной команды. У него также другие условия, и все указывает на то, что спрос с Оле Гуннара должен быть серьезнее.
Норвежец тренировал резервную команду "Манчестер Юнайтед" еще в 2008 году. Свою карьеру главного тренера он начал в 2011, возглавив норвежский "Мольде". Более того, еще в сезоне 2013/14 Сульшер дебютировал в роли менеджера клуба Премьер-Лиги, когда его позвали в "Кардифф". Полноценным тренером МЮ Оле стал с серьезным и неоднозначным бэкграундом, который не вел его к работе на таком уровне.
У Сульшера были успехи в норвежском футболе, но какая-то их часть завязана на дружбе с влиятельным агентом Джимом Сольбаккеном, монополизировавшим местный рынок. Попав в "Кардифф", Оле провалился наихудшим образом. И дело не только в том, что с ним команда вылетела в Чемпионшип, а затем ужасно стартовала там, что привело к увольнению норвежца. С Сольбаккеном они не постеснялись поставить на высокие должности в клубе своих бизнес-партнеров, а также подписать трех норвежских клиентов агента, так и не раскрывшихся в английском футболе.
После 2014 года имя Сульшера не связывали с работой в клубах Премьер-Лиги. Абсурдно было представить его на должности менеджера "Манчестер Юнайтед". Оле вернулся в "Мольде", но внезапно обстоятельства сложились в его пользу. В роли временщика в МЮ он стартовал настолько мощно, что вынудил руководство принять опрометчивое решение и дать ему контракт. Эд Вудворд посчитал, что подобную работу можно доверить тренеру, никогда не работавшему на таком высоком уровне.
Мощный старт (10 побед в 12 матчах) Сульшера был связан с эмоциональным толчком, который принесла смена менеджера. Но результаты "МЮ" с марта этого года просто кошмарные. Всего три победы — все добыты дома и без реального игрового перевеса над соперником. Сульшер успешно сыграл на противопоставлении себя Моуриньо, но до сих пор неясно, что он как тренер реально способен дать клубу такого масштаба.
Спрос с норвежца должен быть больше. У него уже сомнительный опыт в Англии. На него закрыли глаза, давая Сульшеру контракт под грузом обстоятельств. Но о нем подумают, когда придет время принимать решение о его будущем. В "Юнайтед" наверняка уже понимают, что назначение норвежца могло быть эмоциональной ошибкой, но не могут отказаться от тренера, устроившего перестройку команды, всего после четырех туров. Тем не менее, еще несколько плохих результатов, и руководству придется думать. Защитить Оле может только статус клубной легенды, но все остальное будет против него.
Основное преимущество Лэмпарда — в том, что его тренерская карьера пустая. Он неплохо показал себя в "Дерби Каунти", но это был всего лишь сезон. Каким Фрэнк может быть тренером, не знает и руководство "Челси". Что дает ему больше времени в рамках этой кампании. Если уж лондонцы пошли на такой шаг, то они должны внимательнее разобраться с тем, что из себя представляет Лэмпард. В "Юнайтед", сомневаясь в Сульшере, вспомнят его опыт в "Кардиффе". У Лэмпарда вспоминать нечего — он почти чистый лист бумаги.
Конечно, в защиту Лэмпарда говорят и обстоятельства. Сульшеру дали то, чего не давали Моуриньо: 130 миллионов на покупку всего двух игроков в оборону. Фрэнку Лэмпарду не дали ничего, кроме самого шанса тренировать. "Челси" получил трансферный бан и продал Эдена Азара. В такой ситуации на "Стэмфорд Бридж" не могли прийти тренеры с титулами, но они могли бы прийти на "Олд Траффорд", где доверились Сульшеру. Потому даже изначальные позиции двух тренеров отличаются.
Это не значит, что Лэмпарду будут прощать любые неудачи. Но кредит доверия к тренеру "Челси" выше, чем к тренеру "Манчестер Юнайтед". Проблемы последних начались еще в прошлом сезоне, когда командой руководил уже Оле Гуннар Сульшер. Лэмпарда также нельзя укорить за его прошлое. У "Челси" еще есть запас времени, чтобы считать его потенциально выдающимся тренером. На "Олд Траффорд" же идет обратный счет: укрепляется мнение, что Сульшер не должен был получать эту работу изначально.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
04.09.2019 01:20
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петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.
girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.
liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.
electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!
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