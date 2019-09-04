Сульшер и Лэмпард: разный кредит доверия

В "Манчестер Юнайтед" и "Челси" перед этим сезоном решили поставить во главе команд не на менеджеров с богатым резюме, а на бывших игроков без серьезных тренерских достижений. Давайте посмотрим, что их объединяет, а что разнит.

Оле Гуннар Сульшер получил полноценный контракт, выполнив роль временщика после увольнения Жозе Моуриньо. Фрэнк Лэмпард был приглашен на место ушедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри, поработав тренером всего год — в "Дерби Каунти".



За этими решениями стояла разная мотивация. Но после четырех туров нового сезона показатели Сульшера и Лэмпарда идентичные. Их команды имеют по пять очков и в лучшем случае выглядят претендентами на места в первой четверке. Надежна ставка на то, что хотя бы один из них точно не выведет свою команду в Лигу Чемпионов.



Можно ли уже сейчас спрашивать с клубных легенд? И нужно ли относиться к ним одинаково в принципе?



Сульшер всего на пять лет старше Лэмпарда, но его нельзя назвать "молодым тренером". У норвежца больший опыт в целом, и больший опыт во главе конкретной команды. У него также другие условия, и все указывает на то, что спрос с Оле Гуннара должен быть серьезнее.



Норвежец тренировал резервную команду "Манчестер Юнайтед" еще в 2008 году. Свою карьеру главного тренера он начал в 2011, возглавив норвежский "Мольде". Более того, еще в сезоне 2013/14 Сульшер дебютировал в роли менеджера клуба Премьер-Лиги, когда его позвали в "Кардифф". Полноценным тренером МЮ Оле стал с серьезным и неоднозначным бэкграундом, который не вел его к работе на таком уровне.



У Сульшера были успехи в норвежском футболе, но какая-то их часть завязана на дружбе с влиятельным агентом Джимом Сольбаккеном, монополизировавшим местный рынок. Попав в "Кардифф", Оле провалился наихудшим образом. И дело не только в том, что с ним команда вылетела в Чемпионшип, а затем ужасно стартовала там, что привело к увольнению норвежца. С Сольбаккеном они не постеснялись поставить на высокие должности в клубе своих бизнес-партнеров, а также подписать трех норвежских клиентов агента, так и не раскрывшихся в английском футболе.



После 2014 года имя Сульшера не связывали с работой в клубах Премьер-Лиги. Абсурдно было представить его на должности менеджера "Манчестер Юнайтед". Оле вернулся в "Мольде", но внезапно обстоятельства сложились в его пользу. В роли временщика в МЮ он стартовал настолько мощно, что вынудил руководство принять опрометчивое решение и дать ему контракт. Эд Вудворд посчитал, что подобную работу можно доверить тренеру, никогда не работавшему на таком высоком уровне.



Мощный старт (10 побед в 12 матчах) Сульшера был связан с эмоциональным толчком, который принесла смена менеджера. Но результаты "МЮ" с марта этого года просто кошмарные. Всего три победы — все добыты дома и без реального игрового перевеса над соперником. Сульшер успешно сыграл на противопоставлении себя Моуриньо, но до сих пор неясно, что он как тренер реально способен дать клубу такого масштаба.



Спрос с норвежца должен быть больше. У него уже сомнительный опыт в Англии. На него закрыли глаза, давая Сульшеру контракт под грузом обстоятельств. Но о нем подумают, когда придет время принимать решение о его будущем. В "Юнайтед" наверняка уже понимают, что назначение норвежца могло быть эмоциональной ошибкой, но не могут отказаться от тренера, устроившего перестройку команды, всего после четырех туров. Тем не менее, еще несколько плохих результатов, и руководству придется думать. Защитить Оле может только статус клубной легенды, но все остальное будет против него.



Основное преимущество Лэмпарда — в том, что его тренерская карьера пустая. Он неплохо показал себя в "Дерби Каунти", но это был всего лишь сезон. Каким Фрэнк может быть тренером, не знает и руководство "Челси". Что дает ему больше времени в рамках этой кампании. Если уж лондонцы пошли на такой шаг, то они должны внимательнее разобраться с тем, что из себя представляет Лэмпард. В "Юнайтед", сомневаясь в Сульшере, вспомнят его опыт в "Кардиффе". У Лэмпарда вспоминать нечего — он почти чистый лист бумаги.



Конечно, в защиту Лэмпарда говорят и обстоятельства. Сульшеру дали то, чего не давали Моуриньо: 130 миллионов на покупку всего двух игроков в оборону. Фрэнку Лэмпарду не дали ничего, кроме самого шанса тренировать. "Челси" получил трансферный бан и продал Эдена Азара. В такой ситуации на "Стэмфорд Бридж" не могли прийти тренеры с титулами, но они могли бы прийти на "Олд Траффорд", где доверились Сульшеру. Потому даже изначальные позиции двух тренеров отличаются.



Это не значит, что Лэмпарду будут прощать любые неудачи. Но кредит доверия к тренеру "Челси" выше, чем к тренеру "Манчестер Юнайтед". Проблемы последних начались еще в прошлом сезоне, когда командой руководил уже Оле Гуннар Сульшер. Лэмпарда также нельзя укорить за его прошлое. У "Челси" еще есть запас времени, чтобы считать его потенциально выдающимся тренером. На "Олд Траффорд" же идет обратный счет: укрепляется мнение, что Сульшер не должен был получать эту работу изначально.



Иван Громиков специально для FAPL.ru