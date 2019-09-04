Йобо: "Эвертон" может выиграть Премьер-Лигу"

Эвертон Легенда "Эвертона" Джозеф Йобо считает, что команда Марку Силвы способна выиграть титул Премьер-Лиги.

Завершив свой первый при Силве сезон на восьмой позиции, минувшим летом "ириски" инвестировали солидные средства в укрепление состава. На "Гудисон Парк" пришли Йонас Лессль, Джибриль Сидибе, Фабиан Дельф, Жан-Филипп Гбамен, Мойзе Кин, Алекс Ивоби, а Андре Гомеш был выкуплен у "Барселоны".

Йобо, посвятивший мерсисайдскому клубу 10 лет своей карьеры, убежден, что "Эвертон" движется в правильном направлении и в обозримом будущем сможет претендовать на высшие цели.

"Может ли "Эвертон" выиграть Премьер-Лигу при Силве? Почему нет? Когда я был в "Эвертоне", мы вышли в Лигу Чемпионов в 2006 году, опередив "Ливерпуль".

"Эвертон" — это семейный клуб, а также клуб с традициями. Они играют определенным образом, а болельщики их всегда поддерживают".

"В этом сезоне у них появились новые игроки, а когда ты покупаешь много игроков и когда у тебя новый тренер, иногда это влияет на команду. Приходящим игрокам требуется время, чтобы освоиться в команде".

"Но со следующего сезона они точно будут обладать этой прочностью и сплоченностью, и тогда они смогут выступать лучше".

"Никогда не говори никогда — в футболе нет ничего невозможного. Сейчас клуб становится все больше и тратит деньги. Уверен, они привлекут еще больше классных игроков вдобавок к имеющимся, и это подстегнет их амбиции в Премьер-Лиге".

"Их будущее выглядит ярким, потому что для футбольных клубов финансы значат многое, а теперь "Эвертон" обладает этой финансовой мощью", — сообщил экс-капитан сборной Нигерии Goal.


Метки Йобо, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. krutoykanonir 04.09.2019 01:04 # krutoykanonir
    Для умственно отсталых поясняю, Йобо - это всего лишь фамилия.

    Ничего общего с вашими фантазиями эта фамилия не имеет.

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  2. ry-l 04.09.2019 01:01 # ry-l
    Примитивный сбор от одмэна. Но для местных довенов пойдёт.

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  3. mancunia-planet 04.09.2019 00:49 # mancunia-planet
    Админ, на ночь глядя, решил собрать

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  4. largo-winch 04.09.2019 00:41 # largo-winch
    Настоящий йобо

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  5. looserpool0apl 04.09.2019 00:31 # looserpool0apl
    долбо Йобо

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  6. sisyazavr 04.09.2019 00:15 # sisyazavr
    Йобо дался

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