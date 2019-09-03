Райс считает, что ему пока рано в "Юнайтед"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что ему пока рано переходить в клуб вроде "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, 20-летний Райс был в списке трансферных целей главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера минувшим летом, однако ни "Вест Хэм", ни сам Деклан не проявили к этому своей заинтересованности.



"Не поймите меня неправильно — думаю, я способен выступать за такого рода клуб, но важнее всего выбрать правильный момент для этого. Я совершенно не думаю, что это был правильный момент для перехода. Я все еще должен многому научиться".



"Мне нравится в "Вест Хэме", у меня особая связь с болельщиками. Я стал одним из любимчиков фанатов, а также нравлюсь тренеру. Это лучшее место для меня, чтобы играть в свой футбол".



"Мой контракт здесь действителен еще несколько лет, и я собираюсь отыграть в "Вест Хэме" этот сезон и сезон за ним, а там посмотрим. Для меня было бы огромной честью называться легендой "Вест Хэма" в будущем", — сообщил Райс FourFourTwo.