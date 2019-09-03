Крис Смоллинг может задержаться в "Роме"

Агент Джулио Меоцци заявил, что пребывание защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга в "Роме" может не ограничиться одним сезоном.

Лишившись места в стартовом составе "красных дьяволов" из-за прихода Харри Магуайра, Смоллинг принял неожиданное для многих решение отправиться за игровым временем в Серию А.



Арендное соглашение по 29-летнему англичанину рассчитано на сезон 2019/20, однако Меоцци, выступавший посредником при заключении этой сделки, намекает, что Смоллинг может продлить свое пребывание в "Роме", если будет хорошо играть.



"Это был важный трансфер. Существует вероятность, что эта аренда будет продлена на следующий год. Воспользуется "Рома" этой опцией или нет, зависит от его игры".



"Рома" хорошо потрудилась на трансферном рынке, в том числе в плане продаж. Смоллинг стал важным приобретением, равно как и Дзаппакоста", — сообщил Меоцци TuttoMercatoWeb.