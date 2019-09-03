Ван Дейк — самый быстрый игрок Лиги Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван самым быстрым игроком прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.
Согласно техническому отчету УЕФА, в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" Ван Дейк развил скорость 34.5 км/ч, и это рекорд для сезона 2018/19.
В тройку самых быстрых игроков Лиги Чемпионов также вошли вингер "Реала" Гарет Бэйл (33.8 км/ч против "Ромы"), защитник Кайл Уолкер (34.2 км/ч против "Тоттенхэма") и вингер Лерой Сане (34.4 км/ч против "Хоффенхайма") из "Манчестер Сити".
Добавим, что лишь на днях Виргил также был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
03.09.2019 21:00
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Просто игрок без слабых мест. А какой то скамовский петух стоит больше, лол
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Просто альфа-самец со стальными яйцами!
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Волкот((((((((((((
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Можно только позавидовать нам, что являемся современниками величайшего защитника за всю историю футбола...
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