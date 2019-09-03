Ван Дейк — самый быстрый игрок Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван самым быстрым игроком прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Согласно техническому отчету УЕФА, в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" Ван Дейк развил скорость 34.5 км/ч, и это рекорд для сезона 2018/19.



В тройку самых быстрых игроков Лиги Чемпионов также вошли вингер "Реала" Гарет Бэйл (33.8 км/ч против "Ромы"), защитник Кайл Уолкер (34.2 км/ч против "Тоттенхэма") и вингер Лерой Сане (34.4 км/ч против "Хоффенхайма") из "Манчестер Сити".



Добавим, что лишь на днях Виргил также был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".