Ван Дейк — самый быстрый игрок Лиги Чемпионов

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван самым быстрым игроком прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Согласно техническому отчету УЕФА, в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" Ван Дейк развил скорость 34.5 км/ч, и это рекорд для сезона 2018/19.

В тройку самых быстрых игроков Лиги Чемпионов также вошли вингер "Реала" Гарет Бэйл (33.8 км/ч против "Ромы"), защитник Кайл Уолкер (34.2 км/ч против "Тоттенхэма") и вингер Лерой Сане (34.4 км/ч против "Хоффенхайма") из "Манчестер Сити".

Добавим, что лишь на днях Виргил также был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1151

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 03.09.2019 22:09 # lfc-in-my-heart
    Просто игрок без слабых мест. А какой то скамовский петух стоит больше, лол

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  2. liverpool1892est 03.09.2019 21:43 # liverpool1892est
    Просто альфа-самец со стальными яйцами!

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  3. chebrec 03.09.2019 21:12 # chebrec
    Волкот((((((((((((

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  4. only--liverpool 03.09.2019 21:03 # only--liverpool
    Можно только позавидовать нам, что являемся современниками величайшего защитника за всю историю футбола...

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