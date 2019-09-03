Сборная Нигерии хочет перехватить Абрахэма

Федерация футбола Нигерии надеется заманить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма под свои знамена.

Несмотря на два дубля в двух последних матчах Премьер-Лиги за "синих", 21-летний Абрахэм остался без вызова в сборную Англии на предстоящие матчи против Болгарии и Косово.



Тэмми уже имеет на своем счету два матча за "трех львов", но то были товарищеские встречи — с Германией и Бразилией в ноябре 2017.



Таким образом, Абрахэм все еще может связать свою международную карьеру со сборной Нигерии, откуда родом его родители.



Как сообщает Daily Mail, "суперорлы" затеяли настоящую операцию, чтобы увести Абрахэма из под носа у англичан. Нигерийцы готовы предложить Тэмми роль основного нападающего команды, которую освободил Один Игало, завершивший выступления за сборную.



"Нам было сказано подождать до апреля 2020, когда он примет окончательное решение по этому вопросу. Я сказал ему, что в сборной Нигерии у него будет больше шансов играть регулярно, учитывая россыпь звездных нападающих в распоряжении у англичан", — заявил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.