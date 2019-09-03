Ван-Биссака вернулся в "Юнайтед" с травмой спины

Аарон Ван-Биссака Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака досрочно покинул расположение сборной Англии с травмой спины.

Напомним, Ван-Биссака был одним из трех правых защитников, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Болгарии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.

Теперь Саутгейту придется выбирать только между Трентом Александер-Арнольдом и Кираном Триппьером. Дебют же 21-летнего Ван-Биссаки за национальную команду откладывается.

Как гласит официальное заявление сборной Англии, Аарон уже вернулся в "Юнайтед" на лечение. Теперь состояние экс-игрока "Кристал Пэлас" должны будут оценить клубные доктора.

Добавим, что Ван-Биссака целиком сыграл все четыре первых матча "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги, в том числе против "Саутгемптона" в минувшую субботу.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 871

Поиск: