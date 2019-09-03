Санчес объяснил, почему не показывал своей лучшей игры в МЮ
Нападающий "Интера" Алексис Санчес не понимает, почему ему не давали возможности сыграть несколько матчей подряд в "Манчестер Юнайтед".
Забив только пять голов в 45 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Арсенала" в январе 2018, в конце августа Санчес отправился в "Интер" на правах аренды до конца сезона.
В течение этих полутора лет на "Олд Траффорд" 30-летний чилиец казался немотивированным и несчастным футболистом. Сам Алексис объясняет свой спад формы отношением клуба.
"Своим друзьям я всегда говорил, что хочу играть. Если бы они ("Юнайтед") позволили мне играть, я бы показывал свой лучший футбол. Порой я мог сыграть 60 минут, и затем пропускал следующий матч, не зная, почему", — цитирует Санчеса The Guardian.
03.09.2019 18:00
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По сути покупал его МЮ только для того чтобы он не достался МС
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Такой был топарь, ппц. Провал.
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тож так считаю, тупо загнобили топаря, ну ща в интере тащить будет люто , ага.
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