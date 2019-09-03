Силва недоволен, что ФИФА и УЕФА проигнорировали игроков "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал несправедливым игнорирование ФИФА и УЕФА игроков "горожан" среди номинантов на престижные индивидуальные награды.

Напомним, в списке из 10 номинантов на звание Игрока Года по версии УЕФА оказался лишь один представитель "Сити" в лице вингера Рахима Стерлинга. При этом "Ливерпуль" делегировал сюда сразу четверых футболистов, включая взявшего награду Виргила Ван Дейка.



А на аналогичную награду ФИФА из "Сити" и вовсе никто не был выдвинут, хотя в десятке номинантов значились даже Харри Кейн и Эден Азар. Силва, который не только сделал требл со своим клубом, но и выиграл Лигу Наций со сборной Португалии, находит это несправедливым.



"Внутри коллектива мы разговариваем об этом, и мы, конечно, ощущаем несправедливость. Но важнее всего, что мы выиграли трофеи, а я вдобавок стал победителем Лиги Наций".



"Однако те, кто выдвигает номинантов, вправе выбирать игроков".



"Думаю ли я, что когда-нибудь поспорю за эти награды? Я лишь гарантирую вам, что буду упорно работать каждый день. Прошлый сезон сложился великолепно, а этот сезон я хочу провести еще лучше. Я хочу быть одним из лучших в мире", — цитирует Силву Manchester Evening News.