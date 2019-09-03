Силва недоволен, что ФИФА и УЕФА проигнорировали игроков "Сити"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал несправедливым игнорирование ФИФА и УЕФА игроков "горожан" среди номинантов на престижные индивидуальные награды.

Напомним, в списке из 10 номинантов на звание Игрока Года по версии УЕФА оказался лишь один представитель "Сити" в лице вингера Рахима Стерлинга. При этом "Ливерпуль" делегировал сюда сразу четверых футболистов, включая взявшего награду Виргила Ван Дейка.

А на аналогичную награду ФИФА из "Сити" и вовсе никто не был выдвинут, хотя в десятке номинантов значились даже Харри Кейн и Эден Азар. Силва, который не только сделал требл со своим клубом, но и выиграл Лигу Наций со сборной Португалии, находит это несправедливым.

"Внутри коллектива мы разговариваем об этом, и мы, конечно, ощущаем несправедливость. Но важнее всего, что мы выиграли трофеи, а я вдобавок стал победителем Лиги Наций".

"Однако те, кто выдвигает номинантов, вправе выбирать игроков".

"Думаю ли я, что когда-нибудь поспорю за эти награды? Я лишь гарантирую вам, что буду упорно работать каждый день. Прошлый сезон сложился великолепно, а этот сезон я хочу провести еще лучше. Я хочу быть одним из лучших в мире", — цитирует Силву Manchester Evening News.


Метки Лига Наций, Манчестер Сити, награды, Силва

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. abse 03.09.2019 18:37 # abse
    Потому что сити это командная машина, и выбрать одного тут не получится. Либо весь состав с тренером, либо никого

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  2. largo-winch 03.09.2019 17:52 # largo-winch
    Односезонка Сильва чет в край ахуела

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  3. electric 03.09.2019 17:49 # electric
    Гори, гори ярче! Думал, что и тут всё куплено? Как видим, пока ещё нет.

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  4. mcfc-fantactic 03.09.2019 17:18 # mcfc-fantactic
    Так то и Лукас Лейва стал лучшим игроком в составе лацио. Эти награды потеряли ту значимость, которая была раньше. Голосуют за ,,своих" и пох. на качество и мастерство и заслуги в сезоне. Рибери, Иньеста,Хави не дадут соврать.

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  5. blackdreamer 03.09.2019 17:18 # blackdreamer
    все в европе понимают что сити просто ебаный мешок без истории который взял чашки за счет бабла шейхов
    какие нахуй личные награды

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  6. mancunia-planet 03.09.2019 17:13 # mancunia-planet
    Есть куда расти, есть мотивация. Надо было в ЛЧ себя проявлять. Мало выигрывать все внутренние соревнования.

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  7. tyhonovecky 03.09.2019 17:10 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    Скриньте

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