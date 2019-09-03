Силва недоволен, что ФИФА и УЕФА проигнорировали игроков "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал несправедливым игнорирование ФИФА и УЕФА игроков "горожан" среди номинантов на престижные индивидуальные награды.
Напомним, в списке из 10 номинантов на звание Игрока Года по версии УЕФА оказался лишь один представитель "Сити" в лице вингера Рахима Стерлинга. При этом "Ливерпуль" делегировал сюда сразу четверых футболистов, включая взявшего награду Виргила Ван Дейка.
А на аналогичную награду ФИФА из "Сити" и вовсе никто не был выдвинут, хотя в десятке номинантов значились даже Харри Кейн и Эден Азар. Силва, который не только сделал требл со своим клубом, но и выиграл Лигу Наций со сборной Португалии, находит это несправедливым.
"Внутри коллектива мы разговариваем об этом, и мы, конечно, ощущаем несправедливость. Но важнее всего, что мы выиграли трофеи, а я вдобавок стал победителем Лиги Наций".
"Однако те, кто выдвигает номинантов, вправе выбирать игроков".
"Думаю ли я, что когда-нибудь поспорю за эти награды? Я лишь гарантирую вам, что буду упорно работать каждый день. Прошлый сезон сложился великолепно, а этот сезон я хочу провести еще лучше. Я хочу быть одним из лучших в мире", — цитирует Силву Manchester Evening News.
03.09.2019 17:00
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Последние комментарии:
Потому что сити это командная машина, и выбрать одного тут не получится. Либо весь состав с тренером, либо никого
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Односезонка Сильва чет в край ахуела
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Гори, гори ярче! Думал, что и тут всё куплено? Как видим, пока ещё нет.
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Так то и Лукас Лейва стал лучшим игроком в составе лацио. Эти награды потеряли ту значимость, которая была раньше. Голосуют за ,,своих" и пох. на качество и мастерство и заслуги в сезоне. Рибери, Иньеста,Хави не дадут соврать.
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все в европе понимают что сити просто ебаный мешок без истории который взял чашки за счет бабла шейхов
какие нахуй личные награды
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Есть куда расти, есть мотивация. Надо было в ЛЧ себя проявлять. Мало выигрывать все внутренние соревнования.
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
Скриньте
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