Джейдон Санчо открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

По информации Evening Standard, Санчо является целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который готов подождать с этим трансфером до следующего лета.



В данный момент 19-летний игрок сборной Англии с успехом выступает в Дортмунде, однако представляет себя и за пределами Бундеслиги.



"Я стараюсь не замечать спекуляции в медиа. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре. Естественно, отъезд в Германию позволил мне уйти от внимания медиа, и я думаю, это очень мне помогает сохранять концентрацию".



"Я не могу знать, как сложится будущее, но я вполне допускаю возвращение в Премьер-Лигу. Также я не прочь поиграть в Ла Лиге, но мы пока ничего не знаем", — сообщил Санчо PA Sport.



Добавим, что в новом сезоне Санчо, экс-юниор "Манчестер Сити", продолжает блистать, уже отметившись двумя голами и тремя результативными передачами за "Боруссию".