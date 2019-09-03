Джейдон Санчо открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.
По информации Evening Standard, Санчо является целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который готов подождать с этим трансфером до следующего лета.
В данный момент 19-летний игрок сборной Англии с успехом выступает в Дортмунде, однако представляет себя и за пределами Бундеслиги.
"Я стараюсь не замечать спекуляции в медиа. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре. Естественно, отъезд в Германию позволил мне уйти от внимания медиа, и я думаю, это очень мне помогает сохранять концентрацию".
"Я не могу знать, как сложится будущее, но я вполне допускаю возвращение в Премьер-Лигу. Также я не прочь поиграть в Ла Лиге, но мы пока ничего не знаем", — сообщил Санчо PA Sport.
Добавим, что в новом сезоне Санчо, экс-юниор "Манчестер Сити", продолжает блистать, уже отметившись двумя голами и тремя результативными передачами за "Боруссию".
03.09.2019 14:00
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