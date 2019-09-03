Ндиди уверен, что "Лестер" способен финшировать в топ-6

Уилфрид Ндиди Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди считает, что его команда способна финишировать в топ-6 Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "лисы" слегка уступили "Вулверхэмптону" и "Эвертону" финишировав на девятой позиции и оставшись без путевки в еврокубки.

Новый сезон команда Брендана Роджерса начала очень уверенно и сейчас занимает третью позицию, уступая только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ндиди уверен, что на сей раз "Лестер" выступит лучше.

"Топ-6? Я бы сказал, что даже попадание в топ-3 нам по зубам, однако мы должны набирать очки в матчах, прежде чем мы сможем позиционировать себя в верхней части таблицы", — сообщил Ндиди Sky Sports.


Метки Лестер, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 14:00

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  1. ruslanliverpool 03.09.2019 14:04 # ruslanliverpool
    Режим Ловрена успешно включен!

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  2. lexa-arsenal 03.09.2019 14:01 # lexa-arsenal
    красиво обоссал портовых обрыганов

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