Ндиди уверен, что "Лестер" способен финшировать в топ-6

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди считает, что его команда способна финишировать в топ-6 Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "лисы" слегка уступили "Вулверхэмптону" и "Эвертону" финишировав на девятой позиции и оставшись без путевки в еврокубки.



Новый сезон команда Брендана Роджерса начала очень уверенно и сейчас занимает третью позицию, уступая только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ндиди уверен, что на сей раз "Лестер" выступит лучше.



"Топ-6? Я бы сказал, что даже попадание в топ-3 нам по зубам, однако мы должны набирать очки в матчах, прежде чем мы сможем позиционировать себя в верхней части таблицы", — сообщил Ндиди Sky Sports.