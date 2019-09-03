Ндиди уверен, что "Лестер" способен финшировать в топ-6
Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди считает, что его команда способна финишировать в топ-6 Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне "лисы" слегка уступили "Вулверхэмптону" и "Эвертону" финишировав на девятой позиции и оставшись без путевки в еврокубки.
Новый сезон команда Брендана Роджерса начала очень уверенно и сейчас занимает третью позицию, уступая только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ндиди уверен, что на сей раз "Лестер" выступит лучше.
"Топ-6? Я бы сказал, что даже попадание в топ-3 нам по зубам, однако мы должны набирать очки в матчах, прежде чем мы сможем позиционировать себя в верхней части таблицы", — сообщил Ндиди Sky Sports.
03.09.2019 14:00
Просмотров: 156
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Режим Ловрена успешно включен!
(ответить)
красиво обоссал портовых обрыганов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий