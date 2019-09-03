Санчес: "Не жалею, что перешел в "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий "Интера" Алексис Санчес заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе 2018.

В январе 2018, когда от контракта Санчеса с "Арсеналом" оставалось полгода, Алексис отправился на "Олд Траффорд" в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Тогда у Санчеса было на руках и предложение от "Манчестер Сити", однако возможность стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с достигающей 500 тысяч фунтов в неделю зарплатой предопределила выбор Алексиса.

Со спортивной точки зрения, этот переход оказался абсолютным провалом, однако 30-летний чилиец, на днях уехавший реанимировать свою карьеру в Серию А, не жалеет, что примерил футболку "Юнайтед".

"Я очень рад, что перешел в "Манчестер Юнайтед". Это самый успешный клуб в Англии".

"Когда я перешел в "Арсенал", это было великолепно, и я был счастлив там, но "Юнайтед" в то время рос, и они покупали игроков, чтобы что-нибудь выиграть".

"Я хотел перейти к ним и выиграть что-нибудь. Я не жалею, что отправился туда", — сообщил Санчес BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 13:00

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  1. wardo 03.09.2019 14:23 # wardo
    за такую плату конечно не жалеет

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  2. alexomck 03.09.2019 13:49 # alexomck
    помог клубу, да.

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  3. mixmaster 03.09.2019 13:42 # mixmaster
    пипец как мю вырос и выиграл что -нибудь с его переходом

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  4. lpool14 03.09.2019 13:33 # lpool14
    Эвертон 9 чемпионств
    Астон вилла 7
    Сандерленд 6

    Тоттенщит 2

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  5. lfc-krr 03.09.2019 13:20 # lfc-krr
    500 тыщ раз в неделю не жалеет

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  6. udaff 03.09.2019 13:16 # udaff
    Понимает, что такой контракт ему в жизни больше не светит нигде, поэтому и лижет жопу клубу. Поиграет в аренде сезон, потом вернётся и будет досиживать контракт. Заработает и свалит.

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  7. electric 03.09.2019 13:08 # electric
    В шепотину

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