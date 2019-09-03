Санчес: "Не жалею, что перешел в "Юнайтед"
Нападающий "Интера" Алексис Санчес заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе 2018.
В январе 2018, когда от контракта Санчеса с "Арсеналом" оставалось полгода, Алексис отправился на "Олд Траффорд" в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна.
Тогда у Санчеса было на руках и предложение от "Манчестер Сити", однако возможность стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с достигающей 500 тысяч фунтов в неделю зарплатой предопределила выбор Алексиса.
Со спортивной точки зрения, этот переход оказался абсолютным провалом, однако 30-летний чилиец, на днях уехавший реанимировать свою карьеру в Серию А, не жалеет, что примерил футболку "Юнайтед".
"Я очень рад, что перешел в "Манчестер Юнайтед". Это самый успешный клуб в Англии".
"Когда я перешел в "Арсенал", это было великолепно, и я был счастлив там, но "Юнайтед" в то время рос, и они покупали игроков, чтобы что-нибудь выиграть".
"Я хотел перейти к ним и выиграть что-нибудь. Я не жалею, что отправился туда", — сообщил Санчес BBC.
03.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
за такую плату конечно не жалеет
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помог клубу, да.
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пипец как мю вырос и выиграл что -нибудь с его переходом
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Эвертон 9 чемпионств
Астон вилла 7
Сандерленд 6
Тоттенщит 2
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500 тыщ раз в неделю не жалеет
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Понимает, что такой контракт ему в жизни больше не светит нигде, поэтому и лижет жопу клубу. Поиграет в аренде сезон, потом вернётся и будет досиживать контракт. Заработает и свалит.
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В шепотину
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