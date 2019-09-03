Санчес: "Не жалею, что перешел в "Юнайтед"

Нападающий "Интера" Алексис Санчес заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе 2018.

В январе 2018, когда от контракта Санчеса с "Арсеналом" оставалось полгода, Алексис отправился на "Олд Траффорд" в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна.



Тогда у Санчеса было на руках и предложение от "Манчестер Сити", однако возможность стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с достигающей 500 тысяч фунтов в неделю зарплатой предопределила выбор Алексиса.



Со спортивной точки зрения, этот переход оказался абсолютным провалом, однако 30-летний чилиец, на днях уехавший реанимировать свою карьеру в Серию А, не жалеет, что примерил футболку "Юнайтед".



"Я очень рад, что перешел в "Манчестер Юнайтед". Это самый успешный клуб в Англии".



"Когда я перешел в "Арсенал", это было великолепно, и я был счастлив там, но "Юнайтед" в то время рос, и они покупали игроков, чтобы что-нибудь выиграть".



"Я хотел перейти к ним и выиграть что-нибудь. Я не жалею, что отправился туда", — сообщил Санчес BBC.