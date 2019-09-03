Триппьер раскритиковал Почеттино и Леви

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер раскритиковал свой бывший клуб "Тоттенхэм", который поспешил от него избавиться после невыразительного сезона.

Напомним, в июле "шпоры" продали Триппьера в "Атлетико" за 22 миллиона фунтов, а накануне Киран заявил, что сделал шаг вперед в своей карьере.



28-летний англичанин признается, что не хотел уходить, однако главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и президент клуба Даниэль Леви не смогли дать ему ответы на вопросы, которые он задавал.



"Я разговаривал с тренером насчет его планов и не получил ни "да", ни "нет". Поэтому вы понимаете, что я чувствовал".



"Тренер не сказал, что хочет моего ухода, и тогда я попытался поговорить с президентом об этом".



"Тебе не бывает приятно, когда ты знаешь, что клуб хочет тебя продать. Я слышал слухи насчет их намерения продать меня, и это неприятно, но такие вещи случаются в футболе".



"Это расстраивает. Я старался изо всех сил ради клуба и хотел остаться. Мой контракт был действителен еще пару лет, но у всего в футболе есть причина".



"Мы с тренером не расстались по-плохому. Он многое сделал для меня, и я очень его уважаю. Просто для моего ухода было несколько поводов — я пытался поговорить с президентом, но тоже не получил ответа".



"У каждого есть свое мнение — у вас, у экспертов. Меня это не особо беспокоит, но вот фанатов... Я высоко задрал планку своей игрой на Чемпионате Мира, и они знали, как хорошо я могу играть".



"Тоттенхэм" избавился от меня в неправильное время — меня беспокоили травмы. Я бы мог вернуться здоровым и свежим, но они приняли свое решение, и теперь я в "Атлетико", — цитирует Триппьера Sky Sports.