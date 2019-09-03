Триппьер раскритиковал Почеттино и Леви

Киран Триппьер Защитник "Атлетико" Киран Триппьер раскритиковал свой бывший клуб "Тоттенхэм", который поспешил от него избавиться после невыразительного сезона.

Напомним, в июле "шпоры" продали Триппьера в "Атлетико" за 22 миллиона фунтов, а накануне Киран заявил, что сделал шаг вперед в своей карьере.

28-летний англичанин признается, что не хотел уходить, однако главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и президент клуба Даниэль Леви не смогли дать ему ответы на вопросы, которые он задавал.

"Я разговаривал с тренером насчет его планов и не получил ни "да", ни "нет". Поэтому вы понимаете, что я чувствовал".

"Тренер не сказал, что хочет моего ухода, и тогда я попытался поговорить с президентом об этом".

"Тебе не бывает приятно, когда ты знаешь, что клуб хочет тебя продать. Я слышал слухи насчет их намерения продать меня, и это неприятно, но такие вещи случаются в футболе".

"Это расстраивает. Я старался изо всех сил ради клуба и хотел остаться. Мой контракт был действителен еще пару лет, но у всего в футболе есть причина".

"Мы с тренером не расстались по-плохому. Он многое сделал для меня, и я очень его уважаю. Просто для моего ухода было несколько поводов — я пытался поговорить с президентом, но тоже не получил ответа".

"У каждого есть свое мнение — у вас, у экспертов. Меня это не особо беспокоит, но вот фанатов... Я высоко задрал планку своей игрой на Чемпионате Мира, и они знали, как хорошо я могу играть".

"Тоттенхэм" избавился от меня в неправильное время — меня беспокоили травмы. Я бы мог вернуться здоровым и свежим, но они приняли свое решение, и теперь я в "Атлетико", — цитирует Триппьера Sky Sports.


Метки Атлетико, Тотенхэм, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 12:00

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