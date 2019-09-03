Венгер: "Вы еще увидите меня у бровки"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что по-прежнему планирует вернуться к тренерской работе.
Когда Венгер покидал тренерский мостик "канониров" в конце сезона 2017/18, то не собирался делать перерыв.
Арсен неоднократно называл сроки планируемого возвращения к работе, однако эти сроки постоянно сдвигались. 69-летний француз не испытывает недостатка в предложениях, но хочет найти подходящий вариант.
"Я отклонил ряд славных предложений, потому что не чувствовал себя готовым. Возможно, теперь я осознал, насколько я находился в своем собственном пузыре, отчуждая себя от остального мира, когда тренировал".
"Когда немого дистанцируешься от этого, у тебя появляются сомнения насчет поспешного возвращения к работе".
"Я тренировал 35 лет, без перерыва. Затем я смог покинуть этот пузырь и открыть свои глаза, и это потребовало времени".
"Вы еще увидите меня у бровки, но я не знаю, когда точно", — сообщил Венгер beIN Sports.
03.09.2019 11:00
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