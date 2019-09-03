Венгер: "Вы еще увидите меня у бровки"

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что по-прежнему планирует вернуться к тренерской работе.

Когда Венгер покидал тренерский мостик "канониров" в конце сезона 2017/18, то не собирался делать перерыв.

Арсен неоднократно называл сроки планируемого возвращения к работе, однако эти сроки постоянно сдвигались. 69-летний француз не испытывает недостатка в предложениях, но хочет найти подходящий вариант.

"Я отклонил ряд славных предложений, потому что не чувствовал себя готовым. Возможно, теперь я осознал, насколько я находился в своем собственном пузыре, отчуждая себя от остального мира, когда тренировал".

"Когда немого дистанцируешься от этого, у тебя появляются сомнения насчет поспешного возвращения к работе".

"Я тренировал 35 лет, без перерыва. Затем я смог покинуть этот пузырь и открыть свои глаза, и это потребовало времени".

"Вы еще увидите меня у бровки, но я не знаю, когда точно", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 983

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 03.09.2019 11:51 # electric
    Боллбои обычно ведут себя тише

    (ответить)

  2. moneymaker 03.09.2019 11:41 # moneymaker
    Одумался, хуесос старый. Развалил арсенал на крошки

    (ответить)

  3. easports 03.09.2019 11:28 # easports
    ждет окончания контракта Унаи

    (ответить)

  4. narcot 03.09.2019 11:28 # narcot
    в таком возрасте нельзя был арбитром

    (ответить)

  5. redwhitegun 03.09.2019 11:13 # redwhitegun
    Посмотрел бы на Юве под его руководством.

    (ответить)

  6. slash-lfc 03.09.2019 11:02 # slash-lfc
    Звучит как угроза))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: