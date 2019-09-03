Клубы Премьер-Лиги хотят восстановить прежние сроки летнего трансферного окна
Клубы Премьер-Лиги почти наверняка проголосуют за восстановление прежних сроков летнего трансферного окна.
Напомним, этим летом и в прошлом году летнее трансферное окно закрывалось для клубов высшего английского дивизиона перед стартом сезона.
В Премьер-Лиге надеялись, что другие европейские чемпионаты поддержат эту инициативу, и все клубы смогут начинать сезон, не отвлекаясь на трансферные спекуляции.
Однако в континентальной Европе не спешат следовать примеру Премьер-Лиги, в результате чего Премьер-Лига задумалась о том, чтобы откатить изменения, сообщает The Telegraph.
По информации издания, соответствующее решение должно быть принято на одном из собраний боссов клубов Премьер-Лиги этой осенью.
Добавим, в 2017 году против ограничения сроков летнего трансферного окна проголосовали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси", а "Бернли" воздержался, но этих голосов оказалось недостаточно.
03.09.2019 10:00
Просмотров: 2199
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот пример лорды Мерси или лорды на Мерси
(ответить)
Кохоль не настоящий, а ряженая цыганча!
(ответить)
Привет, холопы.
(ответить)
Чё, наигрались?
(ответить)
ЛОРДЫ ГЕРР КЛОППО!!! ЛГК!!!
(ответить)
Читаю местных портовых хуесосов и просто дико ору с обоссаных бестройников, вы просто Портовые хуесосы не более., А СИТИ КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
вы бичи сраные - ЛОРДЫ! аж злость берет неучи
(ответить)
не ну для колбаса как никогда подходит кликуха князей
ну как грится из грязи в князи, ехехех
(ответить)
Не ну ррфла ради я буду называть колбасу князями, ехехе.
С кем там некст катка у портовых князей?
(ответить)
Колбасы-Гегемоны и Всратые Унтерменши - переименовываем сайт в KGBU.ru
(ответить)
Ливерпуль - князи Ротарии.
(ответить)
Тони Каскарино: "Я начинаю сомневаться в Аспиликуэте в этом сезоне. В матче с Шеффилдом вся их угроза была с правого фланга. Он выглядит уставшим, так как отыграл два сезона практически без отдыха.
Понятное дело, что Лэмпарду нужен опытный игрок в его молодой команде, но сейчас не время для отдыха. Я помню, как смотрел на Ивановича и понимал, что будучи ключевым игроком он начал сдавать и становиться очень пассивным".
То что я и говорил. Бано 2.0.
(ответить)
портовые никогда наверно не прекратят ротировать считая ливерпуль самой титулованной командой. полорбузника вон хуек наяривает бодро
(ответить)
Как можно называть королями команду, которой даже 15 лет нет. Из болельщиков одна цыганка и два типа. ЛФК является самой титулованной командой, потому КОРОЛИ Англии именно Ливерпуль!
(ответить)
Как же убога пидорашка:
https://vk.com/wall-57846937_32151962
(ответить)
Шыти - кахали абосханные
Ливерпуль - КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ливерпуль -путины!
(ответить)
Ливерпуль - князи?) уахахах
(ответить)
"Князи" пистец стрёмное название для такого великолепного клуба! Князи обозначает глава феодального образования или территории. Тут налицо отсылка к сельскому хозяйству и деревенщине. Так что нахуй Князей.
Называйте как хотите - "АРМИЯ ЮРГЕНА КЛОППА", "ГЕГЕНПРЕССИНГ!", "КРАСНАЯ МАШИНА", но только не "Князи"
(ответить)
Шли Радик (онли--зеропук) с Владленом (Наркот) по степи. Шли, шли, захотелось... давай он приставать
к Владлену. А он ни в какую: разве можно посреди дороги? Hу тут Радик прутиком
начертил на земле:
- Це, - говорит, - хата.
Еще начертил двери, еще поводил - кровать. Да и завалил на ту "кровать"
Владлена. А мимо мужик идет:
- Ах ты рожа бесстыдная - на людях-то!
Встал Радик, подтянул штаны, да как свистнет мужика по уху:
- А ты, собачья душа, пошто под чужими окнами подглядываешь?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий