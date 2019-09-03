Клубы Премьер-Лиги хотят восстановить прежние сроки летнего трансферного окна

Трофей Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги почти наверняка проголосуют за восстановление прежних сроков летнего трансферного окна.

Напомним, этим летом и в прошлом году летнее трансферное окно закрывалось для клубов высшего английского дивизиона перед стартом сезона.

В Премьер-Лиге надеялись, что другие европейские чемпионаты поддержат эту инициативу, и все клубы смогут начинать сезон, не отвлекаясь на трансферные спекуляции.

Однако в континентальной Европе не спешат следовать примеру Премьер-Лиги, в результате чего Премьер-Лига задумалась о том, чтобы откатить изменения, сообщает The Telegraph.

По информации издания, соответствующее решение должно быть принято на одном из собраний боссов клубов Премьер-Лиги этой осенью.

Добавим, в 2017 году против ограничения сроков летнего трансферного окна проголосовали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси", а "Бернли" воздержался, но этих голосов оказалось недостаточно.


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2199

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rj1992 03.09.2019 12:09 # rj1992
    Вот пример лорды Мерси или лорды на Мерси

    (ответить)

  2. slash-lfc 03.09.2019 12:09 # slash-lfc
    Кохоль не настоящий, а ряженая цыганча!

    (ответить)

  3. gavriil 03.09.2019 12:09 # gavriil
    Привет, холопы.

    (ответить)

  4. ganinilyha 03.09.2019 12:04 # ganinilyha
    Чё, наигрались?

    (ответить)

  5. slash-lfc 03.09.2019 12:04 # slash-lfc
    ЛОРДЫ ГЕРР КЛОППО!!! ЛГК!!!

    (ответить)

  6. tyhonovecky 03.09.2019 12:03 # tyhonovecky
    Читаю местных портовых хуесосов и просто дико ору с обоссаных бестройников, вы просто Портовые хуесосы не более., А СИТИ КОРОЛИ!!!

    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    (ответить)

  7. rj1992 03.09.2019 11:58 # rj1992
    вы бичи сраные - ЛОРДЫ! аж злость берет неучи

    (ответить)

  8. thegodfather 03.09.2019 11:58 # thegodfather
    не ну для колбаса как никогда подходит кликуха князей

    ну как грится из грязи в князи, ехехех

    (ответить)

  9. thegodfather 03.09.2019 11:50 # thegodfather
    Не ну ррфла ради я буду называть колбасу князями, ехехе.
    С кем там некст катка у портовых князей?

    (ответить)

  10. parfirchik 03.09.2019 11:39 # parfirchik
    Колбасы-Гегемоны и Всратые Унтерменши - переименовываем сайт в KGBU.ru

    (ответить)

  11. el-ray 03.09.2019 11:38 # el-ray
    Ливерпуль - князи Ротарии.

    (ответить)

  12. thegodfather 03.09.2019 11:36 # thegodfather
    Тони Каскарино: "Я начинаю сомневаться в Аспиликуэте в этом сезоне. В матче с Шеффилдом вся их угроза была с правого фланга. Он выглядит уставшим, так как отыграл два сезона практически без отдыха.

    Понятное дело, что Лэмпарду нужен опытный игрок в его молодой команде, но сейчас не время для отдыха. Я помню, как смотрел на Ивановича и понимал, что будучи ключевым игроком он начал сдавать и становиться очень пассивным".

    То что я и говорил. Бано 2.0.

    (ответить)

  13. el-ray 03.09.2019 11:35 # el-ray
    портовые никогда наверно не прекратят ротировать считая ливерпуль самой титулованной командой. полорбузника вон хуек наяривает бодро

    (ответить)

  14. slash-lfc 03.09.2019 11:32 # slash-lfc
    Как можно называть королями команду, которой даже 15 лет нет. Из болельщиков одна цыганка и два типа. ЛФК является самой титулованной командой, потому КОРОЛИ Англии именно Ливерпуль!

    (ответить)

  15. narcot 03.09.2019 11:28 # narcot
    Как же убога пидорашка:
    https://vk.com/wall-57846937_32151962

    (ответить)

  16. slash-lfc 03.09.2019 11:23 # slash-lfc
    Шыти - кахали абосханные
    Ливерпуль - КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  17. zheka000000 03.09.2019 11:22 # zheka000000
    Ливерпуль -путины!

    (ответить)

  18. gidro-met 03.09.2019 11:19 # gidro-met
    Ливерпуль - князи?) уахахах

    (ответить)

  19. largo-winch 03.09.2019 11:17 # largo-winch
    "Князи" пистец стрёмное название для такого великолепного клуба! Князи обозначает глава феодального образования или территории. Тут налицо отсылка к сельскому хозяйству и деревенщине. Так что нахуй Князей.

    Называйте как хотите - "АРМИЯ ЮРГЕНА КЛОППА", "ГЕГЕНПРЕССИНГ!", "КРАСНАЯ МАШИНА", но только не "Князи"

    (ответить)

  20. mavrodi 03.09.2019 11:14 # mavrodi
    Шли Радик (онли--зеропук) с Владленом (Наркот) по степи. Шли, шли, захотелось... давай он приставать
    к Владлену. А он ни в какую: разве можно посреди дороги? Hу тут Радик прутиком
    начертил на земле:
    - Це, - говорит, - хата.
    Еще начертил двери, еще поводил - кровать. Да и завалил на ту "кровать"
    Владлена. А мимо мужик идет:
    - Ах ты рожа бесстыдная - на людях-то!
    Встал Радик, подтянул штаны, да как свистнет мужика по уху:
    - А ты, собачья душа, пошто под чужими окнами подглядываешь?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: