Клубы Премьер-Лиги хотят восстановить прежние сроки летнего трансферного окна

Клубы Премьер-Лиги почти наверняка проголосуют за восстановление прежних сроков летнего трансферного окна.

Напомним, этим летом и в прошлом году летнее трансферное окно закрывалось для клубов высшего английского дивизиона перед стартом сезона.



В Премьер-Лиге надеялись, что другие европейские чемпионаты поддержат эту инициативу, и все клубы смогут начинать сезон, не отвлекаясь на трансферные спекуляции.



Однако в континентальной Европе не спешат следовать примеру Премьер-Лиги, в результате чего Премьер-Лига задумалась о том, чтобы откатить изменения, сообщает The Telegraph.



По информации издания, соответствующее решение должно быть принято на одном из собраний боссов клубов Премьер-Лиги этой осенью.



Добавим, в 2017 году против ограничения сроков летнего трансферного окна проголосовали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси", а "Бернли" воздержался, но этих голосов оказалось недостаточно.