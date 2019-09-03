Эриксен не жалеет, что озвучил свое желание уйти из "Тоттенхэма"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не жалеет, что публично озвучил свое желание уйти из клуба.

Накануне вечером закрылось европейское трансферное окно, а Эриксен так и остался со "шпорами", не сумев привлечь достаточный интерес со стороны клубов вроде "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ.

При этом 27-летний датчанин еще в июне заявил, что хочет "попробовать что-нибудь новое", а также отказался обсуждать с "Тоттенхэмом" продление своего истекающего в следующем году контракта.

Тем не менее, Эриксен, которому теперь придется отложить поиски нового клуба до января, не жалеет о своих поступках.

"Нет, в моих действиях не было ничего неправильного, но это футбол, и в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Существует множество факторов, которые могут оказать влияние".

"Мне лишь остается мечтать, чтобы я просто мог принять решение, как в Football Manager, но, к сожалению, это невозможно", — цитирует Эриксена Daily Mail.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 09:00

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