Эриксен не жалеет, что озвучил свое желание уйти из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не жалеет, что публично озвучил свое желание уйти из клуба.

Накануне вечером закрылось европейское трансферное окно, а Эриксен так и остался со "шпорами", не сумев привлечь достаточный интерес со стороны клубов вроде "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ.



При этом 27-летний датчанин еще в июне заявил, что хочет "попробовать что-нибудь новое", а также отказался обсуждать с "Тоттенхэмом" продление своего истекающего в следующем году контракта.



Тем не менее, Эриксен, которому теперь придется отложить поиски нового клуба до января, не жалеет о своих поступках.



"Нет, в моих действиях не было ничего неправильного, но это футбол, и в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Существует множество факторов, которые могут оказать влияние".



"Мне лишь остается мечтать, чтобы я просто мог принять решение, как в Football Manager, но, к сожалению, это невозможно", — цитирует Эриксена Daily Mail.