Янник Боласи отправился в "Спортинг"

Вингер "Эвертона" Янник Боласи присоединился к лиссабонскому "Спортингу" на правах аренды до конца сезона.

После дорогостоящего перехода из "Кристал Пэлас" в августе 2016 Боласи был основным игроком "ирисок" — но только до серьезной травмы колена, полученной в декабре того года против "Манчестер Юнайтед".



После своего возвращения в строй Янник оказался не нужен "Эвертону", но и в аренде в "Астон Вилле" и "Андерлехте" себя толком не проявил.



Ранее в это трансферное окно 30-летний конголезец отказался от перехода в московский ЦСКА из-за опасений насчет расизма, но без нового клуба не остался.



Буквально в заключительные минуты европейского окна Боласи, контракт которого с "Эвертоном" рассчитан до июня 2021, присоединился к "Спортингу".