"Ливерпуль" сделал прибыль в 44 млн. фунтов в это трансферное окно
"Ливерпуль" закончил работу на трансферном рынке с прибылью в 44 миллиона фунтов.
Напомним, в это межсезонье главный тренер "красных" Юрген Клопп почти не укрепил состав своей команды, если не считать купленных юниоров Сеппа Ван ден Берга и Харви Эллиотта. Позже "Ливерпуль" подписал свободными агентами голкиперов Адриана и Энди Лонергана.
В заключительный день европейского трансферного окна, 2 сентября, "Ливерпуль" продал нападающего Бобби Данкана, который приходится двоюродным братом Стивену Джеррарду, в "Фиорентину" за 1.9 млн. фунтов, а вингер Райан Кент вернулся в "Рейнджерс" за 7 млн. фунтов.
Кроме того, ранее "красные" также попрощались с Данни Ингсом, Симоном Миньоле и Рафаэлем Камашу. Отъезд защитника Деяна Ловрена в Серию А Клопп заблокировал, но и без того суммарная прибыль "Ливерпуля" от деятельности на трансферном рынке составила 44 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror.
03.09.2019 07:10
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КНЯЗИ!
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Княжество Ливерпуль в расцвете. Бизнес кар. Трофимашина.
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Продали баласт по норм цене
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Бизнеч кар. Никого существенного не потеряли и уже заработали сумму за условного Агуэро
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