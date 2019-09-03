"Ливерпуль" сделал прибыль в 44 млн. фунтов в это трансферное окно

"Ливерпуль" закончил работу на трансферном рынке с прибылью в 44 миллиона фунтов.

Напомним, в это межсезонье главный тренер "красных" Юрген Клопп почти не укрепил состав своей команды, если не считать купленных юниоров Сеппа Ван ден Берга и Харви Эллиотта. Позже "Ливерпуль" подписал свободными агентами голкиперов Адриана и Энди Лонергана.



В заключительный день европейского трансферного окна, 2 сентября, "Ливерпуль" продал нападающего Бобби Данкана, который приходится двоюродным братом Стивену Джеррарду, в "Фиорентину" за 1.9 млн. фунтов, а вингер Райан Кент вернулся в "Рейнджерс" за 7 млн. фунтов.



Кроме того, ранее "красные" также попрощались с Данни Ингсом, Симоном Миньоле и Рафаэлем Камашу. Отъезд защитника Деяна Ловрена в Серию А Клопп заблокировал, но и без того суммарная прибыль "Ливерпуля" от деятельности на трансферном рынке составила 44 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror.