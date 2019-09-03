"Ливерпуль" сделал прибыль в 44 млн. фунтов в это трансферное окно

Юрген Клопп "Ливерпуль" закончил работу на трансферном рынке с прибылью в 44 миллиона фунтов.

Напомним, в это межсезонье главный тренер "красных" Юрген Клопп почти не укрепил состав своей команды, если не считать купленных юниоров Сеппа Ван ден Берга и Харви Эллиотта. Позже "Ливерпуль" подписал свободными агентами голкиперов Адриана и Энди Лонергана.

В заключительный день европейского трансферного окна, 2 сентября, "Ливерпуль" продал нападающего Бобби Данкана, который приходится двоюродным братом Стивену Джеррарду, в "Фиорентину" за 1.9 млн. фунтов, а вингер Райан Кент вернулся в "Рейнджерс" за 7 млн. фунтов.

Кроме того, ранее "красные" также попрощались с Данни Ингсом, Симоном Миньоле и Рафаэлем Камашу. Отъезд защитника Деяна Ловрена в Серию А Клопп заблокировал, но и без того суммарная прибыль "Ливерпуля" от деятельности на трансферном рынке составила 44 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 07:10

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  1. mikkiynwa 03.09.2019 09:36 # mikkiynwa
    КНЯЗИ!

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  2. electric 03.09.2019 07:46 # electric
    Княжество Ливерпуль в расцвете. Бизнес кар. Трофимашина.

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  3. firmino9 03.09.2019 07:28 # firmino9
    Продали баласт по норм цене

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  4. beatles-red 03.09.2019 07:26 # beatles-red
    Бизнеч кар. Никого существенного не потеряли и уже заработали сумму за условного Агуэро

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