Саа: "У Погба потенциал обладателя "Золотого мяча"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба обладает потенциалом, чтобы выиграть "Золотой мяч".

Как известно, Погба нередко делают козлом отпущения за плохие результаты "Юнайтед". Полю достается от критиков и в этом сезоне, потому что "дьяволы" никак не могут выиграть с победы 4:0 над "Челси" в первом туре Премьер-Лиги.



По мнению Саа, это происходит от того, что в "Юнайтед" больше нет игроков такого высокого уровня, как Погба.



"У него потенциал, чтобы стать одним из лучших — потенциал обладателя "Золотого мяча".



"Не хочу проявить неуважение к другим игрокам, но он может сказать: "Я здесь один, кто может называться игроком мирового уровня прямо сейчас". По этой же причине — поскольку он такой один — он всегда будет в центре внимания".



"Если он не проводит хороший матч, ни с кого другого не будут спрашивать так много, как с него. Погба старается изо всех сил, но иногда нет никого, кто бы ему помог", — сообщил Саа Astro SuperSport.