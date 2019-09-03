Гринвуд будет получать 25 тыс. фунтов в неделю

Юниор "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд будет награжден новым контрактом с увеличенной до 25 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

Отправив в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал 17-летнего Гринвуда полноценным членом первой команды.



В этом сезоне юный англичанин выполняет роль дублера для Маркуса Рэшфорда с Антони Мартиалем, сыграв во всех четырех матчах "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, пускай и не с первых минут.



По информации The Athletic, "дьяволы" уже вступили в переговоры с Гринвудом о новом контракте, хотя свой действующий Мейсон заключил менее года назад — в октябре.



Гринвуд должен быть более чем доволен своей ситуацией на "Олд Траффорд", ведь Сульшер устранил его конкурентов по позиции нападающего и смело доверяет — впереди у "Юнайтед" старт в Кубке Лиги и Лиге Европы, что сулит Мейсону еще больше игровых минут.