"Челси" расстался с Кенеди

Вингер "Челси" Кенеди перешел в испанский "Хетафе" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2019/20.

Напомним, предыдущие полтора сезона Кенеди отыграл в "Ньюкасле", где забил три гола в 41 матче.



Этим летом Кенеди провел предсезонную подготовку с "синими", но так и не заслужил места в планах главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



И хотя на сей раз 23-летний бразилец снова уходит только в аренду, на "Стэмфорд Бридж" он уже не вернется. Дело в том, что контракт Кенеди с лондонским клубом истекает как раз следующим летом.



Добавим, что летом 2015 Кенеди обошелся "Челси" в 6.3 млн. фунтов, будучи приглашенным из "Флуминенсе". За время своей английской карьеры бразилец также успел совершить абсолютно провальную командировку в "Уотфорд" — только 15 сыгранных минут за полсезона.