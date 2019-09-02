"Сити" отправил Лапорта на обследование в Барселону

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" отправил защитника Эмерика Лапорта на обследование в Барселону к своему доверенному хирургу Рамону Кугату.

Напомним, Лапорт получил травму колена во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, ценой желтой карточки — и повреждения — сорвав быстрый прорыв Адама Уэбстера.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеялся установить характер травмы своего ключевого игрока уже на следующий день, однако теперь чемпионам Премьер-Лиги придется запастись терпением.

Опытный Кугат подтвердит или опровергнет опасения "Сити" во вторник, сообщает Daily Mail. Тогда же станет понятно, как долго может пропустить 25-летний защитник, чей дебют за сборную Франции, куда он был вызван, похоже, снова откладывается.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 02.09.2019 23:21 # liverpool888
    Обидно, что перед долгожданным вызовом в сборную.
    Здоровья! Как говорится, что не убивает нас....
    Гвардиола уже доказывал, что может обходиться без своих ключевых игроков (Фернандиньо, КДБ), теперь это будет новый и самый сложный вызов.

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  2. only--liverpool 02.09.2019 22:53 # only--liverpool
    Надеюсь выбудет на 1 год...

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  3. gunars 02.09.2019 22:31 # gunars
    Здоровья!

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  4. mcfc-fantactic 02.09.2019 22:17 # mcfc-fantactic
    Здоровья. Не жалеет ни себя ни соперника, жестко как и положенно для ЦЗ, но никогда подло. Король!

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