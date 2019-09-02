"Сити" отправил Лапорта на обследование в Барселону

"Манчестер Сити" отправил защитника Эмерика Лапорта на обследование в Барселону к своему доверенному хирургу Рамону Кугату.

Напомним, Лапорт получил травму колена во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, ценой желтой карточки — и повреждения — сорвав быстрый прорыв Адама Уэбстера.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеялся установить характер травмы своего ключевого игрока уже на следующий день, однако теперь чемпионам Премьер-Лиги придется запастись терпением.



Опытный Кугат подтвердит или опровергнет опасения "Сити" во вторник, сообщает Daily Mail. Тогда же станет понятно, как долго может пропустить 25-летний защитник, чей дебют за сборную Франции, куда он был вызван, похоже, снова откладывается.