"Сити" отправил Лапорта на обследование в Барселону
"Манчестер Сити" отправил защитника Эмерика Лапорта на обследование в Барселону к своему доверенному хирургу Рамону Кугату.
Напомним, Лапорт получил травму колена во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, ценой желтой карточки — и повреждения — сорвав быстрый прорыв Адама Уэбстера.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеялся установить характер травмы своего ключевого игрока уже на следующий день, однако теперь чемпионам Премьер-Лиги придется запастись терпением.
Опытный Кугат подтвердит или опровергнет опасения "Сити" во вторник, сообщает Daily Mail. Тогда же станет понятно, как долго может пропустить 25-летний защитник, чей дебют за сборную Франции, куда он был вызван, похоже, снова откладывается.
02.09.2019 22:00
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Последние комментарии:
Обидно, что перед долгожданным вызовом в сборную.
Здоровья! Как говорится, что не убивает нас....
Гвардиола уже доказывал, что может обходиться без своих ключевых игроков (Фернандиньо, КДБ), теперь это будет новый и самый сложный вызов.
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Надеюсь выбудет на 1 год...
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Здоровья!
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Здоровья. Не жалеет ни себя ни соперника, жестко как и положенно для ЦЗ, но никогда подло. Король!
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