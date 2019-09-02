"Рома" арендовала Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян завершил свой переход в "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

Мхитарян выступал за лондонский клуб с января 2018, когда он был выменян "канонирами" у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса.



Всего 30-летний армянин успел сыграть 58 матчей за "Арсенал" и забить девять голов. Генрих был вовсе не так плох, но не для своей зарплаты, которая стала тяжелым бременем для клуба.



В этом сезоне Мхитарян отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Унаи Эмери и теперь продолжит карьеру в "Роме", где он воссоединится с защитником Крисом Смоллингом, своим бывшим партнером по "Юнайтед".



В своем официальном заявлении клуб Серии А сообщает, что арендная плата "Арсеналу" составит 3 миллиона евро (2.73 млн. фунтов) плюс 100 тыс. евро (91 тыс. фунтов) в виде бонусов.



"Это отличная возможность для меня начать новую главу, в отличном клубе. Я знаю, что это за клуб, и я уверен, мы сможем достичь успеха вместе", — сообщил Генрих.



Добавим, что контракт Мхитаряна с "канонирами" рассчитан до 2021 года.