"Рома" арендовала Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян завершил свой переход в "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.
Мхитарян выступал за лондонский клуб с января 2018, когда он был выменян "канонирами" у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса.
Всего 30-летний армянин успел сыграть 58 матчей за "Арсенал" и забить девять голов. Генрих был вовсе не так плох, но не для своей зарплаты, которая стала тяжелым бременем для клуба.
В этом сезоне Мхитарян отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Унаи Эмери и теперь продолжит карьеру в "Роме", где он воссоединится с защитником Крисом Смоллингом, своим бывшим партнером по "Юнайтед".
В своем официальном заявлении клуб Серии А сообщает, что арендная плата "Арсеналу" составит 3 миллиона евро (2.73 млн. фунтов) плюс 100 тыс. евро (91 тыс. фунтов) в виде бонусов.
"Это отличная возможность для меня начать новую главу, в отличном клубе. Я знаю, что это за клуб, и я уверен, мы сможем достичь успеха вместе", — сообщил Генрих.
Добавим, что контракт Мхитаряна с "канонирами" рассчитан до 2021 года.
02.09.2019 21:00
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Удачи! Хороший игрок, карал всяких днищ вроде скума)
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Генрекеееееееек.
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Арсик конечно норм проебал своего лучшего игрока, обменяв на это посмешище
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Рожденный натуралом ггшкой стать не сможет.
Но откровенно говоря, уровень лучшей лиги мира он не потянул. Чисто за 2 года на топ уровне сыграл 2-3 месяца от силы. Ну и затащил для скама ЛЕ, это отрицать невероятно тупо.
В италии ему должно быть по проще, по идеи.
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Опять ормены бегут в Италию. Ничего не меняется в этом мире
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Одной ормянской мразью меньше
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Почему итальяшки так любят собирать помойный неликвид из арл?
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Удачи шашлычник
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