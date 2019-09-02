"Рома" арендовала Генриха Мхитаряна

Генрих Мхитарян Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян завершил свой переход в "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

Мхитарян выступал за лондонский клуб с января 2018, когда он был выменян "канонирами" у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса.

Всего 30-летний армянин успел сыграть 58 матчей за "Арсенал" и забить девять голов. Генрих был вовсе не так плох, но не для своей зарплаты, которая стала тяжелым бременем для клуба.

В этом сезоне Мхитарян отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Унаи Эмери и теперь продолжит карьеру в "Роме", где он воссоединится с защитником Крисом Смоллингом, своим бывшим партнером по "Юнайтед".

В своем официальном заявлении клуб Серии А сообщает, что арендная плата "Арсеналу" составит 3 миллиона евро (2.73 млн. фунтов) плюс 100 тыс. евро (91 тыс. фунтов) в виде бонусов.

"Это отличная возможность для меня начать новую главу, в отличном клубе. Я знаю, что это за клуб, и я уверен, мы сможем достичь успеха вместе", — сообщил Генрих.

Добавим, что контракт Мхитаряна с "канонирами" рассчитан до 2021 года.


Метки аренда, Арсенал, Мхитарян, Рома, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 21:00

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  1. skychnie-oboi 02.09.2019 21:21 # skychnie-oboi
    1-4-12

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  2. gunars 02.09.2019 21:18 # gunars
    Удачи! Хороший игрок, карал всяких днищ вроде скума)

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  3. slash-lfc 02.09.2019 21:11 # slash-lfc
    Генрекеееееееек.

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  4. hollywood-hoe 02.09.2019 21:10 # hollywood-hoe
    Арсик конечно норм проебал своего лучшего игрока, обменяв на это посмешище

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  5. gerrard08 02.09.2019 21:08 # gerrard08
    Рожденный натуралом ггшкой стать не сможет.
    Но откровенно говоря, уровень лучшей лиги мира он не потянул. Чисто за 2 года на топ уровне сыграл 2-3 месяца от силы. Ну и затащил для скама ЛЕ, это отрицать невероятно тупо.
    В италии ему должно быть по проще, по идеи.

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  6. largo-winch 02.09.2019 21:07 # largo-winch
    Опять ормены бегут в Италию. Ничего не меняется в этом мире

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  7. tyhonovecky 02.09.2019 21:06 # tyhonovecky
    Одной ормянской мразью меньше

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  8. hollywood-hoe 02.09.2019 21:04 # hollywood-hoe
    Почему итальяшки так любят собирать помойный неликвид из арл?

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  9. tigerpool 02.09.2019 21:02 # tigerpool
    Удачи шашлычник

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