Киран Триппьер: "Я ушел на повышение"

Защитник Киран Триппьер уверен, что сделал шаг вперед в своей карьере, сменив "Тоттенхэм" на "Атлетико".

После невыразительного и нестабильного прошлого сезона Триппьер был выставлен "шпорами" на трансфер и в июле отправился в "Атлетико" по сделке стоимостью около 22 миллионов фунтов.



Смена клуба уже помогла Кирану вернуться в сборную Англии, которой в этом месяце играть против Болгарии и Косово. 28-летний Триппьер убежден, что ушел на повышение.



"Я работаю с одним из лучших тренеров в мире. "Атлетико" — одна из сильнейших команд в Европе. Я совершаю не шаг назад, я совершаю шаг вперед", — сообщил Триппьер AFP.