Киран Триппьер: "Я ушел на повышение"

Киран Триппьер Защитник Киран Триппьер уверен, что сделал шаг вперед в своей карьере, сменив "Тоттенхэм" на "Атлетико".

После невыразительного и нестабильного прошлого сезона Триппьер был выставлен "шпорами" на трансфер и в июле отправился в "Атлетико" по сделке стоимостью около 22 миллионов фунтов.

Смена клуба уже помогла Кирану вернуться в сборную Англии, которой в этом месяце играть против Болгарии и Косово. 28-летний Триппьер убежден, что ушел на повышение.

"Я работаю с одним из лучших тренеров в мире. "Атлетико" — одна из сильнейших команд в Европе. Я совершаю не шаг назад, я совершаю шаг вперед", — сообщил Триппьер AFP.


Метки Атлетико, Тотенхэм, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 20:00

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  1. chelsiukpro 02.09.2019 20:58 # chelsiukpro
    Смотрел матчи Атлетико то по правде хорошо играет в Испании . Думаю отличного игрока прикупил Семёне!

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  2. liverpool1892est 02.09.2019 20:40 # liverpool1892est
    Куры тупицы,как можно было такого игрока просрать всего за 22 млн

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  3. slash-lfc 02.09.2019 20:12 # slash-lfc
    Кiiiiiiк

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  4. electric 02.09.2019 20:04 # electric
    Фапел есть фапел.

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  5. mancunia-planet 02.09.2019 20:01 # mancunia-planet
    удачи

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