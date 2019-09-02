Киран Триппьер: "Я ушел на повышение"
Защитник Киран Триппьер уверен, что сделал шаг вперед в своей карьере, сменив "Тоттенхэм" на "Атлетико".
После невыразительного и нестабильного прошлого сезона Триппьер был выставлен "шпорами" на трансфер и в июле отправился в "Атлетико" по сделке стоимостью около 22 миллионов фунтов.
Смена клуба уже помогла Кирану вернуться в сборную Англии, которой в этом месяце играть против Болгарии и Косово. 28-летний Триппьер убежден, что ушел на повышение.
"Я работаю с одним из лучших тренеров в мире. "Атлетико" — одна из сильнейших команд в Европе. Я совершаю не шаг назад, я совершаю шаг вперед", — сообщил Триппьер AFP.
02.09.2019 20:00
Просмотров: 1173
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Смотрел матчи Атлетико то по правде хорошо играет в Испании . Думаю отличного игрока прикупил Семёне!
(ответить)
Куры тупицы,как можно было такого игрока просрать всего за 22 млн
(ответить)
Кiiiiiiк
(ответить)
Фапел есть фапел.
(ответить)
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий