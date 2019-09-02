Асмир Бегович уехал играть в Азербайджан

"Борнмут" отправил своего опального голкипера Асмира Беговича в "Карабах" на правах аренды.

На старте этого сезона Бегович являлся только третьим голкипером "вишенок", поругавшись с главным тренером команды Эдди Хау.



Еще на прошлой неделе 32-летний босниец подтвердил, что хочет уйти из "Борнмута", и в заключительный день европейского трансферного окна желание Асмира осуществилось.



Арендное соглашение "Борнмута" и "Карабаха" рассчитано до января. Теперь экс-голкипер "Челси", "Стоука", "Ипсвича" и "Портсмута" сможет сыграть не только в чемпионате Азербайджана, но и в Лиге Европы.