Асмир Бегович уехал играть в Азербайджан

Асмир Бегович "Борнмут" отправил своего опального голкипера Асмира Беговича в "Карабах" на правах аренды.

На старте этого сезона Бегович являлся только третьим голкипером "вишенок", поругавшись с главным тренером команды Эдди Хау.

Еще на прошлой неделе 32-летний босниец подтвердил, что хочет уйти из "Борнмута", и в заключительный день европейского трансферного окна желание Асмира осуществилось.

Арендное соглашение "Борнмута" и "Карабаха" рассчитано до января. Теперь экс-голкипер "Челси", "Стоука", "Ипсвича" и "Портсмута" сможет сыграть не только в чемпионате Азербайджана, но и в Лиге Европы.


Метки аренда, Бегович, Борнмут, Карабах, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1241

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 02.09.2019 19:44 # mancunia-planet
    удачи в ЛЕ, есть шансы

    (ответить)

  2. iceteam 02.09.2019 19:23 # iceteam
    Пздц, скатился

    (ответить)

  3. mavrodi 02.09.2019 19:14 # mavrodi
    Ай саол гагуля! Лучший голкипер планеты!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: