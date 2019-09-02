"Челси" отправил Бабу в "Мальорку"
Левый защитник Абдул Рахман Баба продлил на два года свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду до конца сезона в "Мальорку".
Баба принадлежит "синим" с 2015 года, когда он был куплен у "Аугсбурга" за 15 миллионов фунтов. С тех пор 25-летний ганец сыграл только 22 матча за лондонский клуб, а также побывал в аренде — в "Реймсе" и дважды в "Шальке-04".
Новому главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду, как и его предшественникам, Баба оказался не нужен, а потому был отправлен за практикой к новичку испанской Ла Лиги.
Перед отъездом в "Мальорку" Баба продлил свой контракт с "синими" до июня 2021. Таким образом, это сохранит за лондонцами возможность продать защитника в будущем.
02.09.2019 18:00
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