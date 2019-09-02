Вертонген: "Я был в форме"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что он был в форме весь начальный период сезона.

Свой первый матч в этом сезоне Вертонген сыграл только в минувшее воскресенье, приняв участие в дерби против "Арсенала" на "Эмирейтс" (2:2).



На старте сезона ходили противоречивые слухи, почему Ян не играет. Кто-то говорил, что он поругался со своим тренером Маурисио Почеттино, а кто-то утверждал, что бельгийский ветеран в плохой форме. Сам Вертонген и пролил свет на эту ситуацию.



"Я очень, очень рад вернуться. До первого матча против "Виллы" тренер сказал, что это его тактическое решение, и я уважаю это".



"Я вернулся из отпуска в хорошей форме. Я сыграл в каждом предсезонном матче и не пропустил ни тренировки".



"Тренер объяснил, что это было тактические решение, а мы, игроки, должны принимать его решения", — цитирует Вертонгена Sky Sports.