Моуриньо: "Думаю, "Тоттенхэм" финиширует выше "Арсенала"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по-прежнему думает, что "Тоттенхэм" завершит этот сезон Премьер-Лиги выше "Арсенала".

Накануне "шпоры" сыграли вничью со своими соседями по Северному Лондону (2:2), хотя в первом тайме вели в счете с перевесом в два гола.



Таким образом, у "Тоттенхэма" только пять набранных очков из 12 возможных, однако Моуриньо не спешит вычеркивать команду Маурисио Почеттино из претендентов на титул.



"Какая из команд Северного Лондона финиширует выше? Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм".



"Ранее в этом сезоне мы посмеялись, когда я назвал второй состав "Манчестер Сити" претендентом на титул, но я остаюсь при своем мнении и по-прежнему считаю, что за титул будут сражаться "Сити" и "Ливерпуль", а также "Тотттенхэм".



"В "Арсенале" мне нравятся многие вещи", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.