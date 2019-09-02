ФИФА объявила имена номинантов на свои ежегодные награды
ФИФА объявила имена номинантов на звания лучшего игрока, лучшего голкипера лучшего тренера в 2019 году.
В тройке номинантов ФИФА на звание Игрока Года значатся те же игроки, что и у УЕФА: Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Награда Голкиперу Года достанется Алиссону из "Ливерпуля", Эдерсону из "Манчестер Сити" или Марк-Андре Тер Штегену из "Барселоны".
За звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Добавим, что победители будут объявлены во время торжественной церемонии в Милане 23 сентября.
02.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
Азар где?
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Князи заберут всё награды. Скриньте Левона бритого.
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Тут вообще просто.
Аллисон, тут даже комментарии не нужны.
ВВД снова лучший, ибо построил самую крепкую защиту в мире и вывел бастион во второй финал подряд за 2 года, ну и был причастен к его победе + бонус в виде Лиги Нации, где тотощил на своём горбу голландцев. Голы Месси осасунам уже заебали честно говоря. Абсолютно дежурное достижение для него же самого в своей песочнице. КР вообще хз каким образом попал в тройку, он даже в Италии не должен был становиться лучшим.
Клопп лучший тренер, ибо Почетитно ничего не выиграл, а лысый с ахулиардом смог только на 1 очко обойти лучшую команду европы. Что тут поделать, если вся англия ссытся играть против бензоколонки, только благородный лфк может выбивать всю дурь с этих мешков.
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Ввд Алиссон без вариантов
А Клопп или Пеп уже фиг знает, все таки Пеп 4 трофея, Клопп 2
Но самая печаль тут это Маурисио
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ВВД, Алиссон, Клопп - без вариантов.
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Алиссон топчик. ЛЧ и Копа + Золотая перчатка АПЛ и ЛЧ
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Всё очевидно, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД лучший клуб вселенной!
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