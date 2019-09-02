ФИФА объявила имена номинантов на свои ежегодные награды

ФИФА объявила имена номинантов на звания лучшего игрока, лучшего голкипера лучшего тренера в 2019 году.

В тройке номинантов ФИФА на звание Игрока Года значатся те же игроки, что и у УЕФА: Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".



Награда Голкиперу Года достанется Алиссону из "Ливерпуля", Эдерсону из "Манчестер Сити" или Марк-Андре Тер Штегену из "Барселоны".



За звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Добавим, что победители будут объявлены во время торжественной церемонии в Милане 23 сентября.