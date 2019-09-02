ФИФА объявила имена номинантов на свои ежегодные награды

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Виргил Ван Дейк ФИФА объявила имена номинантов на звания лучшего игрока, лучшего голкипера лучшего тренера в 2019 году.

В тройке номинантов ФИФА на звание Игрока Года значатся те же игроки, что и у УЕФА: Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Награда Голкиперу Года достанется Алиссону из "Ливерпуля", Эдерсону из "Манчестер Сити" или Марк-Андре Тер Штегену из "Барселоны".

За звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Добавим, что победители будут объявлены во время торжественной церемонии в Милане 23 сентября.


Метки награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 15:00

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  1. chebrec 02.09.2019 15:58 # chebrec
    Азар где?

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  2. electric 02.09.2019 15:45 # electric
    Князи заберут всё награды. Скриньте Левона бритого.

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  3. gerrard08 02.09.2019 15:33 # gerrard08
    Тут вообще просто.

    Аллисон, тут даже комментарии не нужны.

    ВВД снова лучший, ибо построил самую крепкую защиту в мире и вывел бастион во второй финал подряд за 2 года, ну и был причастен к его победе + бонус в виде Лиги Нации, где тотощил на своём горбу голландцев. Голы Месси осасунам уже заебали честно говоря. Абсолютно дежурное достижение для него же самого в своей песочнице. КР вообще хз каким образом попал в тройку, он даже в Италии не должен был становиться лучшим.

    Клопп лучший тренер, ибо Почетитно ничего не выиграл, а лысый с ахулиардом смог только на 1 очко обойти лучшую команду европы. Что тут поделать, если вся англия ссытся играть против бензоколонки, только благородный лфк может выбивать всю дурь с этих мешков.

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  4. tursa 02.09.2019 15:16 # tursa
    Ввд Алиссон без вариантов
    А Клопп или Пеп уже фиг знает, все таки Пеп 4 трофея, Клопп 2
    Но самая печаль тут это Маурисио

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  5. only--liverpool 02.09.2019 15:14 # only--liverpool
    ВВД, Алиссон, Клопп - без вариантов.

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  6. caxar 02.09.2019 15:12 # caxar
    Алиссон топчик. ЛЧ и Копа + Золотая перчатка АПЛ и ЛЧ

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  7. mancunia-planet 02.09.2019 15:06 # mancunia-planet
    Всё очевидно, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД лучший клуб вселенной!

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