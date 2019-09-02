Маттео Дармиан покинул "Юнайтед"

Крайний защитник Маттео Дармиан покинул "Манчестер Юнайтед" и присоединился к "Парме".

Дармиан выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Торино" за 12.7 млн. фунтов летом 2015. В своем первом английском сезоне Маттео сыграл 39 матчей во всех турнирах, тогда как в трех последующих — только 53.



В этой кампании 29-летний итальянец не сыграл ни минуты, а теперь будет выступать за "Парму", которая выплатила "красным дьяволам" 3.6 млн. фунтов в качестве компенсации.



Sky Sports отмечает, что "Юнайтед" также получил право на некоторую долю с последующей перепродажи Дармиана "Пармой", если это вообще случится.



Добавим, что Оле Гуннару Сульшеру Дармиан не пригодился даже как игрок ротации. После прихода норвежца на тренерский мостик в декабре 2018 Маттео лишь трижды появлялся на поле.