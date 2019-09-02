"Вест Хэм" продал Чичарито в "Севилью"

Нападающий Хавьер Эрнандес официально сменил "Вест Хэм" на "Севилью" по сделке стоимостью около 8 миллионов фунтов.

В Лондоне у Чичарито оставалось только 10 месяцев по контракту, а на прошлой неделе игрок сборной Мексики подал прошение о трансфере.



В конце концов два клуба преодолели разногласия и договорились о компенсации за 31-летнего Эрнандеса, который сегодня связал себя узами с "Севильей" до 2022 года.



Таким образом, экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" покидает "Вест Хэм" после двух лет выступлений. В течение этого времени Хавьер забил 17 голов в 61 матче, в том числе против "Брайтона" две недели назад.



Добавим, Эрнандес стал уже четвертым нападающим, покинувшим "Вест Хэм" в это окно — после Энди Кэрролла, Лукаса Переса и Марко Арнаутовича.