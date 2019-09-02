"Вест Хэм" продал Чичарито в "Севилью"

Хавьер Эрнандес Нападающий Хавьер Эрнандес официально сменил "Вест Хэм" на "Севилью" по сделке стоимостью около 8 миллионов фунтов.

В Лондоне у Чичарито оставалось только 10 месяцев по контракту, а на прошлой неделе игрок сборной Мексики подал прошение о трансфере.

В конце концов два клуба преодолели разногласия и договорились о компенсации за 31-летнего Эрнандеса, который сегодня связал себя узами с "Севильей" до 2022 года.

Таким образом, экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" покидает "Вест Хэм" после двух лет выступлений. В течение этого времени Хавьер забил 17 голов в 61 матче, в том числе против "Брайтона" две недели назад.

Добавим, Эрнандес стал уже четвертым нападающим, покинувшим "Вест Хэм" в это окно — после Энди Кэрролла, Лукаса Переса и Марко Арнаутовича.


Метки Вест Хэм, Севилья, трансферы, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 13:30

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