Клопп не будет просить Салаха изменить свою игру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет просить Мохамеда Салах изменить свою игру, из-за которой, по слухам, страдают отношения египетского нападающего с партнерами по команде.

Поговаривают, что вспышка ярости у Садио Мане после замены в концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Бернли" была вызвана как раз тем, что Салах не поделился с ним мячом в выгодной позиции.



Мохамед далеко не в первый раз демонстрирует этот спортивный эгоизм, однако Клопп не хочет, чтобы его подопечный менялся.



"Я мог бы привести вам пять или шесть ситуаций, когда каждый думал: "Пасуй, пасуй, пасуй". А он брал и забивал. Так что в этом отношении у игроков есть свобода".



"Парни должны сами принимать решения, пасовать или не пасовать. Ошибки здесь случаются. Ты можешь потерять мяч или промахнуться по мячу. Иногда ты не видишь своего партнера по команде, а не игнорируешь его. Иногда кажется, что ты должен его видеть, но ты не видишь".



"Это не такая большая проблема, но ты, будучи нападающим, всегда сталкиваешься с подобным. А как поступить, зависит от ситуации".



"Мы на 100 процентов оставим это позади, потому что мы победили 3:0, и теперь каждый отправляется в свою сборную. Я не думаю, что через неделю мне придется снова говорить об этом", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.