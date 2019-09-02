Магуайр рассказал, каких качеств не хватает "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, какие качества необходимы его команде, чтобы превратить хорошую игру в хорошие результаты.
В минувшую субботу "красные дьяволы" не смогли дожать игравший вдесятером "Саутгемптон". Ничья 1:1 стала уже третьей потерей очков "Юнайтед" в четырех первых турах нового сезона.
По мнению Магуайра, своей игрой "Юнайтед" заслуживал победу. Харри хочет, чтобы "дьяволы" приобрели футбольное высокомерие и доминировали бы над соперниками.
"Это был очередной матч, в котором мы заслуживали победу. Большинство моментов в матче создали мы, но мы потеряли два очка".
"Таким для нас получается весь начальный период сезона. Мы заслуживали победу против "Вулверхэмптона", а затем мы позволили "Пэлас" нанести два удара, и они забили два гола".
"Мы определенно можем прибавить, особенно с мячом. Мы слишком часто теряли мяч. Мы были слишком неряшливы. Мы должны прибавить в этом отношении, проявляя высокомерие и уверенно действуя с мячом".
"Мы "Манчестер Юнайтед" — мы хотим контролировать матчи. Были периоды, когда мы не контролировали игру, и мы поплатились за это", — цитирует Магуайра Daily Mirror.
02.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
мумурки кукушкой тронулись уже с первых туров, ни в одном из 4 матчей не наиграли на победу, но всем им мерещаца железные 12 очков, сосульшер явно занес им в анусы норвежскую сифу, которая поразила и мозг
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Всё будет хорошо! Главное - игру в обороне улучшить. А то 2 удара - 2 гола и ещё несколько подобных ситуаций.
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высокомерие? для победы? бгг)) о каком высокомерии может говорить человек с прокладкой на груди? терпилы..
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футбольного высокомерия у них переизбыток
проще надо быть
вчера на море разговорился с молодыми пацанами, последний класс в школу идут. все болеют за манчестер сити
в их эпоху никто так мощно в футбол не играл. им просто не с чем сравнить.
над мю они смеются.
а вы говорите болельщиков у сити нет.
еще лигу чемпионов выиграют и еще больше прибавится. не глоров, а именно болельщиков.
они другого футбола и не видели никогда
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Найс на понижение ушел
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