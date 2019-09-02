Магуайр рассказал, каких качеств не хватает "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал, какие качества необходимы его команде, чтобы превратить хорошую игру в хорошие результаты.

В минувшую субботу "красные дьяволы" не смогли дожать игравший вдесятером "Саутгемптон". Ничья 1:1 стала уже третьей потерей очков "Юнайтед" в четырех первых турах нового сезона.



По мнению Магуайра, своей игрой "Юнайтед" заслуживал победу. Харри хочет, чтобы "дьяволы" приобрели футбольное высокомерие и доминировали бы над соперниками.



"Это был очередной матч, в котором мы заслуживали победу. Большинство моментов в матче создали мы, но мы потеряли два очка".



"Таким для нас получается весь начальный период сезона. Мы заслуживали победу против "Вулверхэмптона", а затем мы позволили "Пэлас" нанести два удара, и они забили два гола".



"Мы определенно можем прибавить, особенно с мячом. Мы слишком часто теряли мяч. Мы были слишком неряшливы. Мы должны прибавить в этом отношении, проявляя высокомерие и уверенно действуя с мячом".



"Мы "Манчестер Юнайтед" — мы хотим контролировать матчи. Были периоды, когда мы не контролировали игру, и мы поплатились за это", — цитирует Магуайра Daily Mirror.