Робертсон: "Ливерпуль" не был бы собой без Фирмино"

Роберто Фирмино Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что без нападающего Роберто Фирмино его команда не была бы собой.

Отличившись против "Бернли" в субботу, 27-летний Фирмино стал первым бразильцем, достигшим отметки в 50 голов в рамках Премьер-Лиги.

Игра Роберто не всегда эффектна, но чрезвычайно эффективна, и Робертсон считает своего партнера незаменимым футболистом для "Ливерпуля".

"Я не думаю, что существует еще один такой игрок, учитывая его объем работы, его технику, его голы и отсутствие слабых мест".

"Люди говорят, что есть нападающие лучше, но мне кажется, что он делает очень важные вещи для нашей команды. Мы не были бы собой без него. Он игрок мирового уровня".

"Он умеет все, и этим Бобби прекрасен. Он является нашей первой линией обороны, и я не видел никого, кто в этом был бы лучше. Он прессингует защитников и не дает им ни минуты передышки. Он отходит назад и отбирает мяч в полузащите для нас".

"Он так важен для нас при оборонительной игре, а затем он движется вверх по полю, забивает голы и ассистирует. Это нам и нужно от него", — цитирует Робертсона Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. capkuc 02.09.2019 12:50 # capkuc
    Единственный игрок Ливерпуля, который мне нравится больше остальных.
    Его сила в том, что у него нет слабых мест.
    БОББИ ФИРМИНО!

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  2. electric 02.09.2019 12:12 # electric
    КНЯЗЬ!
    Эхехехехе

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  3. superperez101 02.09.2019 12:01 # superperez101
    боб очень крут
    а вот аоч сука чуть не привез банку почти сразу как вышел.
    пролетел в центре мимо увернувшегося соперника, который сразу запустил опасную атаку.
    чемберлен совершенно не тот, чисто для подмены когда игра уже решена, или в кубковым матчах со слабыми

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  4. easports 02.09.2019 11:13 # easports
    Вот хз, язык не повернется назвать его топом. Нет ни одного топового скилла, но и слабых мест тоже нет. Как ТТХ короче - говном не был но и т.д.

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  5. liverpool1892est 02.09.2019 10:50 # liverpool1892est
    Раньше Бог был Робби Фаулер...сейчас Фирмино!

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  6. lampard78 02.09.2019 10:25 # lampard78
    Эт точно. Люди привыкли судить о напах по количеству голов, но Фирмино - это явно больше, чем просто голы. Он принимает мяч, отдаёт, связывает всё нападение Ливера между собой и полузащитой. А если ситуация будет подходящей - он и забьёт. Мегаполезный просто нап. Когда его нет, то хвалёные Мане и Салах просто засыпают. Единственный его минус - играет не в том клубе.)

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  7. opt1k 02.09.2019 10:16 # opt1k
    Просто лучший! Безумно рад был замечать, как он шёл к становлению себя таковым. Настоящий лидер. Душа команды ;)

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  8. shinigami 02.09.2019 10:12 # shinigami
    Человек, который никогда не будет в топе бомбардиров, никогда не будет на хайпе как топ-форвард и никогда не перестанет ссать на калалей. Лучши

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  9. liverpoolec23 02.09.2019 10:09 # liverpoolec23
    Фирмино топчик,а кто не согласен идите на.уй.

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