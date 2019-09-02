Робертсон: "Ливерпуль" не был бы собой без Фирмино"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что без нападающего Роберто Фирмино его команда не была бы собой.

Отличившись против "Бернли" в субботу, 27-летний Фирмино стал первым бразильцем, достигшим отметки в 50 голов в рамках Премьер-Лиги.



Игра Роберто не всегда эффектна, но чрезвычайно эффективна, и Робертсон считает своего партнера незаменимым футболистом для "Ливерпуля".



"Я не думаю, что существует еще один такой игрок, учитывая его объем работы, его технику, его голы и отсутствие слабых мест".



"Люди говорят, что есть нападающие лучше, но мне кажется, что он делает очень важные вещи для нашей команды. Мы не были бы собой без него. Он игрок мирового уровня".



"Он умеет все, и этим Бобби прекрасен. Он является нашей первой линией обороны, и я не видел никого, кто в этом был бы лучше. Он прессингует защитников и не дает им ни минуты передышки. Он отходит назад и отбирает мяч в полузащите для нас".



"Он так важен для нас при оборонительной игре, а затем он движется вверх по полю, забивает голы и ассистирует. Это нам и нужно от него", — цитирует Робертсона Sky Sports.