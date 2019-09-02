"Рома" сделала предложение по аренде Мхитаряна

"Рома" сделала предложение об аренде плеймейкера "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

30-летний армянин, выменянный в январе 2018 на Алексиса Санчеса, отметился лишь одним появлением в стартовом составе "канониров" в этом сезоне.



При этом Мхитарян продолжает получать 200 тысяч фунтов в неделю, что является серьезной нагрузкой на зарплатную ведомость клуба, который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов.



"Арсенал" уже облегчил свое зарплатное бремя, попрощавшись с Начо Монреалем и Мохамедом Эльнени, а в заключительный день европейского трансферного окна может избавиться от Генриха.



Как сообщает Daily Mirror, в данный момент "Рома", на днях арендовавшая защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, ожидает ответ из Лондона по Мхитаряну.