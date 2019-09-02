"Рома" сделала предложение по аренде Мхитаряна

Генрих Мхитарян "Рома" сделала предложение об аренде плеймейкера "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

30-летний армянин, выменянный в январе 2018 на Алексиса Санчеса, отметился лишь одним появлением в стартовом составе "канониров" в этом сезоне.

При этом Мхитарян продолжает получать 200 тысяч фунтов в неделю, что является серьезной нагрузкой на зарплатную ведомость клуба, который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов.

"Арсенал" уже облегчил свое зарплатное бремя, попрощавшись с Начо Монреалем и Мохамедом Эльнени, а в заключительный день европейского трансферного окна может избавиться от Генриха.

Как сообщает Daily Mirror, в данный момент "Рома", на днях арендовавшая защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, ожидает ответ из Лондона по Мхитаряну.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 277

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. firmino9 02.09.2019 09:08 # firmino9
    Мхи не уровень апл. Слишком медленный.

    (ответить)

  2. anabanana94 02.09.2019 09:02 # anabanana94
    ормэнская шлюха.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: