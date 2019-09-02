Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

В четвертом туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" продлил свою победную серию, "Манчестер Юнайтед" снова не смог победить на выезде, а "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли зрелищную ничью. О прошедших на выходных матчах — подробнее.





"Юнайтед" по-прежнему не побеждает на выезде



Контекст имеет значение. В прошлом сезоне домашняя ничья с "Манчестер Юнайтед" стала последней в "Саутгемптоне" для Марка Хьюза. Сейчас, сыграв вничью, менеджер "святых" Ральф Хазенхюттль не стеснялся праздновать результат. Разница в том, что его команда подошла к этой игре без серии неудач, а по ходу встречи проявила характер, сравняв счет и удержав ничью вдесятером.



"Юнайтед" же, как и тогда, оставлял желать лучшего. Если не брать еще один гол Даниэля Джеймса, команде Оле Гуннара Сульшера похвастать особо нечем. МЮ остается без побед после первого тура, а на выезде не побеждает в чемпионате еще с февраля. В данном случае манкунианцы вряд ли порадуются продлению беспроигрышной серии на стадионе "Сент Мэри", где "Саутгемптон" не побеждает их с 2003 года.



Обновленный "Брайтон" удобен для "Сити"



Пеп Гвардиола любит хвалить тех соперников, которые играют против его команды в "смелый" футбол. Нередко менеджер "Манчестер Сити" выписывал комплименты, к примеру, "Борнмуту", проигравшему "горожанам" каждую свою встречу в Премьер-Лиге. Играть с такими оппонентами "Сити" банально проще. Они пытаются действовать выше, выходить через короткий пас, и попадают под каток соперника, сильно превосходящего их в классе.



Обновленный "Брайтон" тоже соответствует идеалам Гвардиолы. Не то чтобы "чайки" времен Криса Хьютона сильно бились с "Сити". Но команда Грэма Поттера действовала просто по учебнику для идеального соперника. Гвардиола бал рад похвалить гостей за решительность, победив со счетом 4:0. В этой игре "горожане" даже не достигли привычно высоких цифр во владении мячом — изматывать оппонента не было необходимости.



"Вест Хэм" набирает ход



Матч первого тура с "Манчестер Сити" напомнил "молотобойцам" о кошмарах прошлого сезона. Тогда команда Мануэля Пеллегрини проиграла четыре стартовых матча и сразу уяснила, что ее большим амбициям нужно подождать.



Тем не менее, проиграв 0:5 чемпионам, затем лондонцы не потерпели ни одного поражения. Домой они вернулись в куда лучшей форме и заслуженно обыграли "Норвич". "Канарейки" впервые в этом сезоне не смогли забить, в то время как за "Вест Хэм" снова отличился Себастьян Алле. У новичка три гола в двух последних матчах, и с хорошим бомбардиром команда Пеллегрини на этот раз может набрать ход. Скатываться в нестабильность прошлой кампании лондонцам не захочется: второй раз подряд это уже не так интересно.





"Лестер" настроен серьезно



В чемпионате осталось всего три команды, не проигрывавших матчи в этом сезоне — и это как раз первые три команды в таблице. После четырех туров эту статистику воспринимать всерьез не стоит, но "Лестер", в отличие от "Кристал Пэлас", случайным в первой четверке не выглядит. Учитывая проблемы некоторых грандов, не стоит удивляться, если бывшие чемпионы сделают заявку на место в шестерке лучших.



По крайней мере, пока они таким амбициям соответствует. "Лисы" выиграли второй подряд поединок, уверенно победив на своем поле "Борнмут". С возвращением Бена Чилуэлла "Лестер" становится еще сильнее, и возникает простой вопрос: почему бы и нет? Джейми Варди забил два мяча и отдал голевой пас в субботу, и после прихода Брендана Роджерса он — лучший нападающий лиги. Качество игры "лис" сейчас выше, чем у того же "Манчестер Юнайтед", и подопечные Роджерса могут доказать это в следующем туре на "Олд Траффорд". Пока все указывает на то, что они настроены серьезно.



Лэмпард без побед на своем поле



На этот раз Фрэнк Лэмпард был близок. Снова. Как и в матче с "Лестером", его команда выиграла первый тайм домашнего матча. На этот раз "синие" забили сразу дважды, и наверняка надеялись, что скромный "Шеффилд Юнайтед" смирится со своей судьбой и сохранит энергию на более доступных ему жертв.



И все же победы "Челси" Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" снова не случилось. Гости Лондона преобразились после перерыва, и молчавший форвард Каллум Робинсон стал большой проблемой для обороны хозяев. "Челси" не только не победил, но и пропустил дважды в игре с еще одним новичком Премьер-Лиги. Второй дубль Тэмми Абрахама — это здорово, но Лэмпарду также не сложно определить, что именно мешает "Челси" заиграть по-настоящему.



Серия "Ливерпуля" продолжается



На первый международный перерыв лидером уходит "Ливерпуль". Матч с "Бернли" на "Терф Мур" всегда грозит проблемами грандам, но команда Юргена Клоппа к этим играм подготовлена лучше других. После поражения от "Бернли" в августе 2016 мерсисайдцы изменились. Как минимум, у них появился Вирлил Ван Дейк, а с ним — одна из лучших оборон дивизиона.



В эту субботу "Ливерпуль" победил серьезного соперника с хорошим запасом. Гол имени Трента Александер-Арнольда положил удачливое начало, и после "Ливерпуль" выполнил все строго по плану. 13-я подряд победа в Премьер-Лиге — внутренний рекорд клуба. Подопечные Клоппа также могут побить недавний рекорд "Манчестер Сити", если выиграют три следующих матча чемпионата. Правда, после домашней игры с "Ньюкаслом" победителей Лиги Чемпионов ждет выезд в гости к "Челси". Сколько бы проблем ни было у лондонцев, в игре за Суперкубок Европы с "Ливерпулем" они показали себя с самой лучшей стороны.



"Тоттенхэм" все так же без побед на "Эмирейтс"



Наверное, на фоне старта сезона требовать от "Тоттенхэма" победы на поле "Арсенала" было неправильно. Но разве это важно, когда речь идет о дерби? У "Тоттенхэма" так давно проблемы в матчах на "Эмирейтс", что откладывать решение, ссылаясь на плохую форму, также неправильно.



В последний раз "шпоры" побеждали в выездном дерби в чемпионате еще в ноябре 2010 года. Прошлой осенью они подобрались близко, но, выиграв первый тайм, уступили 4:2 в итоге. Сейчас команда Маурисио Почеттино вела в счете 0:2 благодаря голам Эриксена и Кейна (10-й гол в 12-м дерби), но удержать это преимущество не сумела. Более того, "шпорам" стоит радоваться, что встреча не завершилась еще одним поражением. Голы Лакасетта и Обамеянга — это минимум того, на что наиграл "Арсенал" в воскресенье.



Унаи Эмери выказывал гордость своей командой, но у Почеттино причин для этого нет. Статистика матчей на "Эмирейтс" удручает, а в актуальной таблице "Тоттенхэм" уже проигрывает семь очков "Ливерпулю".



Иван Громиков специально для FAPL.ru