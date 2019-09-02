"Вест Хэм" согласовал продажу Хавьера Эрнандеса

"Вес Хэм" согласился продать нападающего Хавьера Эрнандеса в "Севилью".

Напомним, на днях стало известно, что Эрнандес подал прошение о трансфере. Так игрок отреагировал на затруднения в переговорах двух клубов относительно его стоимости.



Появление грозного конкурента по позиции в лице Себастьяна Алле и истекающий следующим летом контракт убедили Чичарито, что смена клуба будет лучшим решением для него, и в конце концов "молотобойцы" согласились отпустить Хавьера.



Как сообщает Sky Sports, сегодня 31-летний мексиканец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "Севильей", которая выплатит "Вест Хэму" около 8 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Эрнандес выступал за лондонцев после своего перехода из "Байера" в 2017 году, забив 17 голов в 63 матчах во всех соревнованиях.